Blinken auf Nahost-Vermittlungsreise in Israel eingetroffen

Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. nach eigenen Angaben die militärische Struktur der islamistischen Terrororganisation Hamas im Norden des Küstengebiets demontiert. Im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon hat es auch am Sonntag gegenseitige Angriffe zwischen der israelischen Armee und der Schiitenmiliz Hisbollah gegeben.

US-Aussenminister Antony Blinken ist im Rahmen seiner Nahost-Vermittlungsreise am Montagabend in Israel eingetroffen. Zuvor hatte er Gespräche in Saudi-Arabien mit Kronprinz Mohammed bin Salman geführt. Bei Treffen in Tel Aviv am Dienstag unter anderem mit seinem neuen israelischen Kollegen Israel Katz dürfte es darum gehen, wie ein Übergreifen des Gaza-Kriegs auf andere Teile der Region - insbesondere den Libanon - verhindert werden kan





Israel bereitet offenbar nächste Phase im Gaza-Krieg vor +++ Teheran droht IsraelAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Moment erheblicher Spannungen in Nahost-RegionIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Israel veröffentlicht mutmassliches Foto von Hamas-Militärchef Deif – und will Hamas im nördlichen Gazastreifen zerschlagen habenNach dem blutigen Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten ist der Nahostkonflikt neu eskaliert. Die Zerschlagung der Hamas im Norden des Gazastreifens sei abgeschlossen, sagt ein israelischer Militärsprecher. Israel wurde von der Hisbollah-Miliz mit zahlreichen Raketen angegriffen. Laut Angaben der Islamisten waren es 62 Projektile, das israelische Militär spricht von etwa 40. Die israelische Regierung will einem Medienbericht zufolge eine einstweilige Verfügung des Internationalen Gerichtshofs zur sofortigen Kampfeinstellung im Gazastreifen abwenden. Israels Armee hat ein Bild veröffentlicht, das den Chef des bewaffneten Arms der Terrororganisation Hamas, Mohammed Deif, zeigen soll.

Israel: Kampf an mehreren Fronten und drohende Staatskrise wegen gescheiterter JustizreformIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Jonas Lüscher: Israel, Hamas-Terror und die politische LinkeDie Linke steht gemäss Lukas Bärfuss vor einem Scherbenhaufen, weil viele zum Terror der Hamas schweigen. Autor Jonas Lüscher tritt dem differenziert entgegen – und plädiert für den Klassenkampf.

Israel will Bodenoffensive im Gazastreifen ausweitenIsrael Verteidigungsminister Joav Galant will Berichten zufolge die israelische Bodenoffensive auf weitere Gebiete im Gazastreifen ausweiten.

