Blind vor Liebe: «Eigentlich hab ich gemerkt, dass etwas ‹gspässig› ist» – Betrügerin erschleicht sich 130’000 Franken

Vor den Wahlen war es monatelang still um das Thema, doch nun heisst es: Vorwärts marsch! Am 8. November lanciert der Bundesrat die Debatte um das künftige Verhältnis zur EU. Recherchen zeigen, wo Brüssel der Schweiz entgegenkommt und wo es noch klemmt.

