Blind auf den Gipfel: Eine außergewöhnliche Bergsteigerin

Vier Uhr morgens in der Britanniahütte oberhalb Saas-Fee. Die Magie des anbrechenden Tagens begleitet uns. Vollkommene Stille.

Dieser Moment ist für mich einer der schönsten, wenn es zum Gipfel hinauf geht. Wir gehen in Richtung Gletscher und umgehen einige Spalten. Delia und ich kennen uns seit unserer Kindheit. Sie ist mein Guide beim Sportklettern und lotst mich sicher durch die Griffe an den Kletterwänden in der Halle.

So erhalte ich ein Gefühl dafür, wie sich der Weg schlängelt, wie die Neigung des Geländes ist oder wie hoch ich meine Füsse für die nächste Stufe heben muss. Die Zehenspitze stösst an einen kleinen Felsvorsprung, also weiter hoch. Blockfelder oder Geröllpassagen sind eine ganz schöne Herausforderung. headtopics.com

Der Rucksack gibt mir zwar an, wie hoch oder wie tief der nächste Tritt ist, doch hier ist mündliche Kommunikation wichtig: «Achtung, bei der nächsten Stufe wackelt es» oder «Geh kurz auf die Knie und rutsche hinunter, das ist sicherer, denn der untere Stein wackelt.»

01:24 Video Lailas Handicap zeigt sich auf dem Grat Aus Hoch Hinaus vom 27.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden. Hier sind genaue mündliche Anweisungen und langsames Fortbewegen der Schlüssel. Das Gehirn ist permanent gefordert: So muss es die eigene Balance beim Gehen, die Bewegungen, sowie die mündlichen Anweisungen der voran gehenden Person verarbeiten. Mental ist das Bergsteigen eine echte Herausforderung, aber auch ein Training. headtopics.com

Ich sehe, was ich höreEs ist herrlich, auf einem Grat hoch über dem Tal entlangzukraxeln, die Sonne auf der Haut zu spüren, den Wind, die klare Luft zu atmen, Dohlenrufe oder Schaf- und Rinderglocken auf einer benachbarten Alp zu hören. Oder es taucht weiches Moos unter den Fingern auf und wandelt sich irgendwann in kleine Flechten um, die die Felsen beziehen.

