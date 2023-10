Bleibt Yann Sommer auch gegen die AS Roma ohne Gegentor?

Yann Sommer ist mit Inter in der Meisterschaft auf der Überholspur.Yann Sommer befindet sich mit Inter auf der Überholspur.

Gegen die AS Roma ist die Aufgabe für den Schweizer Goalie heute aber keine einfache. Die Partie im Livescore.Live Fussball: FC Internazionale Milano - AS Roma

Schweiz bleibt ohne Treffer und verliert gegen SchwedenDie Schweiz bleibt beim 0:1 gegen Schweden zum 6. Mal in Folge ohne eigenen Treffer. In der Nations League lautet die ernüchternde Bilanz: 3 Spiele, 3 Niederlagen, 0:7 Tore. Trotz mutiger Auftritte in der ersten Halbzeit konnte die Schweiz keine Tore erzielen. Die Schwedinnen erzielten kurz vor der Pause das einzige Tor des Spiels. Weiterlesen ⮕

Serhou Guirassy war im Sommer ein Thema beim FC Bayern MünchenSerhou Guirassy wäre fast zu FC Bayern München gekommen. Jedoch entschied man sich dann doch für seinen Fussball-Kollegen Harry Kane. Weiterlesen ⮕

Davoser Schneeforscher überwintert im antarktischen SommerMatthias Jaggi steht vor einem grossen Abenteuer. Der SLF-Techniker arbeitet mehrere Monate in der Eiswüste der Antarktis. Weiterlesen ⮕

Davoser Schneeforscher überwintert im antarktischen SommerMatthias Jaggi steht vor einem grossen Abenteuer. Der SLF-Techniker arbeitet mehrere Monate in der Eiswüste der Antarktis. Weiterlesen ⮕

BVB rettet 3:3-Remis in Frankfurt und bleibt weiter unbesiegtBorussia Dortmund bleibt in der Bundesliga zwar ungeschlagen, verliert aber Gregor Kobel: Der Nati-Torhüter muss beim 3:3 in Frankfurt verletzt vom Platz. Weiterlesen ⮕

Rugby-WM: Südafrika schlägt Neuseeland und ist Rekordweltmeister ++ FCZ bleibt ungeschlagen, gibt aber Punkt abResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport-Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sports. Weiterlesen ⮕