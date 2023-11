Black Friday und Cyber Monday: Rabattschlacht in Bern

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieBlack Friday, Cyber Monday, Singles Day – an Tagen wie diesen fluten die Läden im Kanton Bern kurz vor dem Weihnachtsgeschäft den Markt mit Rabattangeboten. Neuerdings preisen sie die Angebote nicht mehr nur am Freitag an, sondern lassen sie gleich mehrere Tage lang laufen. Der Loeb bietet beispielsweise bis am 2.

Dezember in allen Warenhäusern 25 Prozent auf Einkäufe. Bei der BLS können Tageskarten für die Schifffahrt auf dem Thuner- und Brienzersee mit 50 Prozent Rabatt erworben werden. Und bei Interdiscount lassen sich Skibillette der Jungfrau Ski Region bis am 27. November vergünstigt beziehen. So kostet beispielsweise eine Tageskarte für einen Erwachsenen 49 statt 75 Franken. Der Handel erzielt Milliardenumsätze und die Kundschaft freut sich auf vermeintliche Schnäppchen. Aber es gibt gute Gründe, sich nicht von den Rabatten täuschen zu lasse





