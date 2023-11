Black Friday mit TCL: Entdecken Sie die Kunst des immersiven Entertainments und werten Sie Ihren Lebensstil mit QD-Mini LED TVs auf

Als eine der weltweit führenden Marken für Unterhaltungselektronik weiß TCL, wie wichtig es ist, eine komfortable und gepflegte häusliche Umgebung zu schaffen, die das allgemeine Wohlbefinden fördert. An diesem Black Friday bietet TCL ein Sortiment an großformatigen QD-Mini-LED-Fernsehern und intelligenten Haushaltsgeräten an, um Ihr Fernseherlebnis zu verbessern und Ihren Lebensstil zu optimieren. Die folgenden Produktreihen und Funktionen können je nach Markt variieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer nächstgelegenen Verkaufsstelle. Gönnen Sie sich ein filmisches Meisterwerk mit dem TCL X955, Ihrem Ticket für Unterhaltung wie nie zuvor. Mit seinem großen 85-Zoll-Bildschirm und der atemberaubenden 4K-Ultra-HD-Auflösung bietet dieser Fernseher modernste Mini-LED-Premium-, QLED- und Full Array Local Dimming (FALD)-Technologien, die ein unvergleichliches visuelles Erlebnis schaffen





Black Friday Vorschau: Diese Apple-Angebote können Sie erwartenDer Black Friday ist in Sicht und auch Apple-Angebote wird es geben. Wir verraten Ihnen, worauf Sie sich freuen können.

Black Friday: Nur 12 % der Italiener nehmen die Umweltauswirkungen des Shoppens ernstMailand, Italien (ots/PRNewswire) - Dies geht aus einer kürzlich von UNGUESS und Scalapay durchgeführten Umfrage hervor, mit der untersucht werden sollte, wie die Italiener...

EcoFlow startet Black Friday Sale mit erheblichen Einsparungen auf umweltfreundliche EnergielösungenEcoFlow bietet erhebliche Einsparungen von bis zu 1 100 € auf umweltfreundliche Energielösungen im Rahmen des Black Friday Sales. Kunden können tragbare Powerstationen, Solarpanele und mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen erwerben. Besonders beliebt sind Balkonkraftwerke, die eine nachhaltige Energieversorgung ermöglichen.

Black Friday Deals: Tineco bietet Rabatte auf ReinigungsprodukteAuch in diesem Jahr können Schnäppchenjäger*innen im November einige Black Friday Deals absahnen. Geschenke, mit denen Sie sich selbst oder Ihren Nächsten in Sachen Sauberkeit eine Freude bereiten können, bietet der Herstellerfür noch mehr Reinlichkeit in jedem Zuhause.

Günstige Handy-Abos zum Black Friday in der SchweizAuch Handy-Abos werden rund um den Black Friday günstiger angeboten. 'Dschungelkompass' hat das Gebotene analysiert und präsentiert die günstigsten Deals für die unlimitierte Nutzung in der Schweiz.

Was tun Sie in der Politik, wenn Sie gewählt sind, Herr Salzmann?Es sieht nach einem zweiten Wahlgang aus für den Berner Ständerat. SVP-Kandidat Werner Salzmann hat eine klare Vorstellung, wie sich die bäuerlichen Einnahmen verbessern liessen. Als Erstes müsse die Bürokratie abnehmen.

