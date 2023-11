Black Friday: Händler werben mit großen Rabatten

30 Prozent, 50 Prozent, manchmal sogar 70 Prozent: Am Black Friday, der dieses Jahr am 24. November stattfindet, werben zahlreiche Händler mit XL-Rabatten. Dabei handelte es sich vor einigen Jahren noch um eine rein US-amerikanische Aktionstradition. Denn der Black Friday ist der erste Freitag nach Thanksgiving, an dem Geschäfte in den USA eine Konsumentenschar mit grossen Rabatten anlockt

. Nordseite der Dreirosenbrücke soll verglast werden – beerdigtes 10-Millionen-Projekt wird wiederbelebt Die Dreirosenanlage muss während der Bauarbeiten zum Rheintunnel gesperrt werden. Deshalb sucht der Kanton Ersatzflächen auf der anderen Seite der Dreirosenbrücke. Das geht aber nur, wenn die Brücke auch flussabwärts lärmsaniert wird.Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet

: