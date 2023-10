Bittere Realität: Wie dem Mittelstand der Traum vom Eigenheim entgleitet – und wie er doch noch wahr werden könnte

Ein Eigenheim gilt als der grosse Traum vieler Menschen. Das zeigt etwa eine Umfrage unter Mieterinnen und Mietern im Alter von 30 bis 50 Jahren. Dort gaben 46 Prozent an, sie würden mit dem Gedanken an einen Kauf spielen. Doch ausgerechnet in der reichen Schweiz ist dieser Traum im internationalen Vergleich besonders weit weg. In den letzten Jahren ist er weiter in die Ferne gerückt.

Nach sieben Jahren gibt Christian Ineichen sein Amt als Präsident der Mitte ab. Unter seiner Führung hat sich die Partei umbenannt und ihre Position als stärkste Luzerner Partei gefestigt. Im Interview spricht Ineichen aber auch über schmerzhafte Erfahrungen.Mit vollen Geldkoffern über die Grenze nach Gaza: Katars Rolle im Nahost-Krieg ist viel vielschichtiger, als man im Westen meintCopyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterlesen:

LuzernerZeitung »

Bittere Realität: Der Traum vom Eigenheim im MittelstandImmer mehr Menschen im Mittelstand können sich den Traum vom Eigenheim nicht erfüllen. Doch es gibt noch Hoffnung, dass er wahr werden könnte. Weiterlesen ⮕

Der Traum vom Eigenheim in Zug: Nur für wenige erschwinglichIm Kanton Zug ist der Kauf eines Eigenheims für weniger als fünf Prozent der 30- bis 50-Jährigen erschwinglich. Ein Reihenhaus in Cham steht zum Verkauf, doch der Preis von 1,72 Millionen Franken macht den Kauf für die meisten unerschwinglich. Laut den Tragbarkeitsregeln der Banken müsste man jährlich rund 300.000 Franken verdienen, um sich den Hauskauf leisten zu können. Weiterlesen ⮕

Eigenheim in der Schweiz: Ein Traum in weiter FerneLaut einer Umfrage spielen nur 46 Prozent der Mieter im Alter von 30 bis 50 Jahren in der Schweiz mit dem Gedanken an den Kauf eines Eigenheims. Im internationalen Vergleich ist dieser Traum besonders weit entfernt. Weiterlesen ⮕

Eigenheim als Traum: In der Schweiz besonders weit entferntLaut einer Umfrage spielen 46 Prozent der Mieter im Alter von 30 bis 50 Jahren mit dem Gedanken an einen Hauskauf. Doch in der reichen Schweiz ist dieser Traum besonders weit entfernt. Weiterlesen ⮕

Der Traum vom Eigenheim: Selbst Gutverdienende können nur noch in Randregionen ein Haus kaufenSie sind zwischen 30 und 50 Jahre alt, leben zu zweit und verdienen zusammen 150’000 Franken: Ein Haus können sich dennoch die wenigsten leisten. In gewissen Kantonen sind es weniger als fünf Prozent. Weiterlesen ⮕

Biologe erklärt: «Wir müssen wie ein Schaf, nicht wie ein Wolf denken»Der Referent Marcel Züger plädierte an der Herbsttagung des Bäuerinnen- und Landfrauenverbands beider Basel für die Festlegung einer maximalen Wolfsdichte. Weiterlesen ⮕