Bitcoin und die Entscheidung der US-Börsenaufsicht

Die Performance der ältesten Kryptowährung der Welt übertraf 2023 alle Anlageklassen. Ob der Bitcoin seinen Aufwärtstrend fortsetzt, hängt nicht zuletzt von einer Entscheidung der US-Börsenaufsicht über die Zulassung von Bitcoin-ETF ab, sagt Nicolas Marxer, Leiter Blockchain Banking bei der Liechtensteiner Bank Frick. Herr Marxer, die Bank Frick hat schon früh mit dem Handel und der Verwahrung von Kryptowährungen im regulierten Bankenumfeld begonnen.

Was waren die Aha-Momente, die Ihr Haus seither im Kryptogeschäft erlebt hat? Die Bank Frick ist die europäische Pionierin im Blockchain-Banking. Sie hat sich bereits im Jahr 2018 für den Kryptobereich geöffnet. Unsere Offenheit gegenüber den Themen Blockchain und Kryptowährungen hat uns geholfen, globale Bekanntheit zu erlangen. Dies führte zu einem starken Wachstum in allen Geschäftsbereichen der Bank. Wir sind stolz darauf, die Möglichkeiten dieser Technologie frühzeitig erkannt und die sich bietenden Chancen genutzt zu habe





finews_ch » / 🏆 25. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Die Kehrseite des starken FrankenDie Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Beratung für Landwirte in schwierigen SituationenBarbara Eiselen berät Landwirtinnen und Landwirte, die ihre Hofstrategie neu ausrichten wollen, die Hofübergabe an die nächste Generation bevorsteht oder eine Hofübernahme von den Eltern im Raum steht. In diesem Artikel wird eine Situation beschrieben, in der der Betriebsleiter seit fünf Jahren arbeitsunfähig ist und seine Familie die Arbeit übernimmt. Die Autorin analysiert die Probleme und stellt fest, dass eine schwierige Entscheidung getroffen werden muss.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Die Super League verabschiedet sich in die WinterpauseBeim FCZ knisterts, der FCB hofft – und bei YB ist einer sauer. Willkommen beim Fussball-Talk! Ein ersatzgeschwächter FC Basel feiert einen Dreier beim FC Luzern.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Schweizer Auswanderer auf Mallorca: Die heile Welt und die andere SeiteEin Schweizer Auswanderer auf Mallorca erzählt von seinem Leben auf der Insel und zeigt seine Unterstützung für örtliche Tierheime. Doch es gibt noch eine andere Seite in seinem Leben.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Jetzt schiesst auch die Mitte gegen die SP-KandidatenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »