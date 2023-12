Bitcoin-Kurs steigt auf über 40.000 Dollar

Einmal mehr gelang der 'Krypto-Leitwährung' im abgelaufenen Jahr eine Wiedergeburt. Nachdem der Kurs Ende 2022 nach dem Kollaps der Kryptobörse FTX einen Tiefpunkt bei noch gut 15'000 Dollar markierte, zeigte die Wertentwicklung des Bitcoin im Verlauf des Jahres steil nach oben. Bis im Dezember 2023 kletterte der Kurs wieder über die Marke von 40'000 Dollar und notiert aktuell bei rund 43'900 Dollar.

Getrieben wurde der Kurs vor allem durch die Euphorie rund um eine mögliche Zulassung eines Anlageinstruments namens Exchange-Traded-Funds, kurz ETF. Ein solcher börsengehandelter Fonds gilt unter Anlegern als Einfallstor für das Kapital institutioneller Investoren. Die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung durch die US-Börsenaufsicht SEC wird unter Experten als ziemlich hoch eingeschätzt. Und so ist es wenig erstaunlich, dass angesichts der Antragsteller - unter denen sich unter anderem der weltweit grösste Vermögensverwalter Blackrock befindet - grosse Hoffnungen in eine Zulassung eines ETFs gesetzt werde





Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis (KGV) in der AktienanalyseDas Kurs-/Gewinn-Verhältnis (KGV) - auf englisch price-earnings-ratio oder P/E - ist in der Aktienanalyse eine bewertungstechnische Kennzahl, bei welcher der Börsenkurs einer Aktie dem Gewinn je Aktie gegenübergestellt wird. Es drückt aus, wie oft der Gewinn im aktuellen Kurs enthalten ist. Dazu wird der Aktienkurs durch den Gewinn pro Aktie dividiert. Je höher dabei das KGV, desto länger dauert es, bis der Gewinn den aktuellen Kurs wieder eingespielt hat. Value-Investoren bevorzugen deshalb Aktien mit einem tiefen KGV von unter 15 und einer soliden Dividende, während technologie- und generell wachstumsaffine Investoren ein hohes KGV in Kauf nehmen. Dies, weil durch das hohe, in Aussicht gestellte Gewinnwachstum das aktuell hohe KGV im Laufe der Zeit deutlich schneller sinken sollte als bei Value-Aktien.beläuft sich das KGV mittlerweile nur noch auf 37 für das kommende Geschäftsjahr, nachdem sich der Aktienkurs in den letzten zwei Jahren von 150 Franken auf 63,40 Franken mehr als halbiert hat.

