Bitcoin-Kurs steigt auf über 34.000 $ - ETF-Zulassung erwartet

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wie

Sie wissen, ich finde, dass Sie die Qualität Ihrer Altersvorsorge nicht vom Bitcoinkurs abhängig machen sollten. Gleichzeitig habe ich Ihnen im Dezember 2020, etwas «Spielgeld» in Bitcoin zu investieren. Seither hat sich der Kurs auf etwas mehr als 34'000 $ verdoppelt. Das ist so viel wie seit anderthalb Jahren nicht mehr.Einige Kryptowährungen funktionieren derzeit als Alternative zum Aktienmarkt. Das ist neu. Denn genau das hat lange nicht geklappt.

ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money headtopics.com

Weiterlesen:

FuW_News »

Santhera erhält FDA-Zulassung für Vamorolon zur Behandlung von Duchenne-MuskeldystrophieDas Biotechunternehmen Santhera hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für den Wirkstoff Vamorolon zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie erhalten. Das Mittel darf ab zwei Jahren eingesetzt werden und soll unter dem Namen 'Agamree' vermarktet werden. Die Markteinführung ist für das erste Quartal 2024 geplant. Weiterlesen ⮕

Santhera erhält FDA-Zulassung für Duchenne-Muskeldystrophie-BehandlungSanthera hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für die Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) erhalten. Das Medikament hat das Potenzial, bei jungen Patienten Therapiestandard zu werden. Weiterlesen ⮕

US-Gesundheitsbehörde erteilt Zulassung für Augenmittel Vabysmo zur Behandlung von MakulaödemDie US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Augenmittel Vabysmo die Zulassung zur Behandlung des Makulaödems nach Netzhautvenenverschluss (RVO) erteilt. Vabysmo ist bereits zur Behandlung von neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und diabetischem Makulaödem (DME) zugelassen. Das Augenmittel gehört zu den Hoffnungsträgern des Pharmakonzerns mit einem Umsatz von über anderthalb Milliarden Franken in den ersten neun Monaten 2023. Weiterlesen ⮕

Basler Pharmakonzern erhält FDA-Zulassung für Vabysmo in neuer IndikationDer Basler Pharmakonzern darf seinen Hoffnungsträger Vabysmo in den USA künftig in einer weiteren Indikation vermarkten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Augenmittel die Zulassung zur Behandlung des Makulaödems nach Netzhautvenenverschluss (RVO) erteilt. RVO ist damit die dritte Indikation für Vabysmo. Weiterlesen ⮕

Rückmeldung zur FDA-Sitzung bringt Turn Biotechnologies auf Kurs, als erstes Unternehmen für...Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - - FDA INTERACT-Sitzung prüft die Technologien, den Ansatz und die Pläne von ERA™ und eTurna™ und ebnet den Weg zur IND -... Weiterlesen ⮕

Microsoft lanciert Gratis-Kurs zu generativer KIUm das Wissen der Community in Sachen generativer KI voranzutreiben – und wohl auch, um die eigenen KI-Produkte dabei gut zu positionieren – lanciert Microsoft einen kostenlosen Lehrgang zu generativer KI via Linkedin. Weiterlesen ⮕