Birsfelden BL: Ausgelaufenes Heizöl auf dem Rhein beschäftigt Einsatzkräfte

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der vor Ort befindlichen Einsatzkräfte kollidierte ein Frachtschiff, welches rheinaufwärts fuhr, beim Manövrieren mit einem Steg.

Bei dieser Kollision wurde das Schiffsbug so stark beschädigt, dass in der Folge eine unbestimmte Menge Heizöl ausgelaufen ist. Die Feuerwehr konnte das ausgelaufene Heizöl stoppen, binden und anschliessend fachgerecht entsorgen.

