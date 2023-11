Bio Käserei Prättigau lanciert Käse mit Kuhgeschichten

Ab dem 1. Januar 2024 müssen alle Milchproduzenten in der Schweiz den Branchenstandard erfüllen, wollen sie, dass ihre Milch verarbeitet wird. Einige stören sich am winterlichen RAUS-Programm. Die BauernZeitung hat mit Betroffenen gesprochen.Der beste Raclettekäse wird in Champéry und Vouvry im Wallis und Giswil in Obwalden hergestellt. Zwei Käsereien und eine Alp haben in drei verschiedenen Kategorien die Raclette-Weltmeisterschaft gewonnen.

Hochlandrinder sind ein beliebtes Sujet für Fotografen. Insbesondere die Kälber haben mit ihrem wuscheligen Fell eine hohe Anziehungskraft. Die Rasse ist in der Schweiz seit 30 Jahren zu Hause.Das Käsesortiment wächst weiter. Regionale Spezialitäten liegen in der Gunst der Konsumenten. Das kam am grössten Zentralschweizer Käsemarkt in Luzern zum Ausdruck .

