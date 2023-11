Binder siegt gegen Giezendanner - Ständerats-Duo mit Thierry Burkart

Binder (Mitte) siegt gegen Giezendanner (SVP) ++ Ständerats-Duo mit Thierry Burkart (FDP) ++ Binder: «Ich muss mich nicht verbiegen» Wer komplettiert das Ständerats-Duo des Kantons Aargau? Zur Wahl stellen sich Nationalrat Benjamin Giezendanner (SVP) und Marianne Binder (Mitte). Die Meldungen und Reaktionen vom Wahltag hier im Newsblog.Marianne Binder (Mitte) gewinnt den zweiten Wahlgang gegen Benjamin Giezendanner (SVP). Sie vereinte 84'431 Stimmen auf sich, Giezendanner deren 79'429.

Die Stadt Baden, Wohnort von Binder, lädt um 16.30 Uhr auf den Schlosshofplatz zum Apéro.Die neue Ständerätin Marianne Binder im Interview Was Marianne Binder über ihren Schwiegervater sagt, der in den 1980er Jahren Ständerat war. Er gilt als Vater des Umweltschutzartikels. Auch über ihr neues Amt spricht sie und sagt: «Ich muss mich nicht verbiegen.»Der Dank von Landammann Jean-Pierre Gallati an Thierry Burkart (FDP) und Marianne Binder (Mitte), die den Kanton im Ständerat vertreten werde





🏆14. AargauerZeitung » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

AARGAUERZEİTUNG: Nach Suter-Rückzieher: So stehen Binder und Giezendanner zum zweiten Wahlgang – wer mehr Panaschierstimmen holteNach Suter-Rückzieher: Marianne Binder lotet ihre Chancen aus für Zweikampf mit Giezendanner

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Nach Suter-Rückzieher: Marianne Binder lotet ihre Chancen aus für Zweikampf mit GiezendannerNach Suter-Rückzieher: Marianne Binder lotet ihre Chancen aus für Zweikampf mit Giezendanner

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Marianne Binder tritt an: Die Mitte-Präsidentin stellt sich dem Ständerats-Duell mit Benjamin GiezendannerLange hatte sie gezögert, nun steht fest: Marianne Binder tritt im zweiten Wahlgang für den freien Aargauer Ständeratssitz an. Dies steht nach der Delegiertenversammlung der Mitte fest, die unter Ausschluss der Medien stattfand. Damit kommt es am 19. November zum Duell mit SVP-Kandidat Benjamin Giezendanner.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: SP Aargau unterstützt Marianne Binder im zweiten WahlgangDie SP Aargau hat beschlossen, Marianne Binder im zweiten Wahlgang zu unterstützen, um Benjamin Giezendanner (SVP) als zweiten rechtsbürgerlichen Mann im Ständerat zu verhindern.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Wahltag ist Zahltag: SP Aargau unterstützt Marianne Binder im zweiten WahlgangDie SP Aargau hat beschlossen, Marianne Binder im zweiten Wahlgang zu unterstützen, um Benjamin Giezendanner (SVP) als zweiten rechtsbürgerlichen Mann im Ständerat zu verhindern.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Binder gegen Giezendanner: Wer steht politisch wo?Zuwanderung, Klima, Krankenkasse – der grosse Vergleich. Wer schafft es im zweiten Wahlgang in den Ständerat? Benjamin Giezendanner (SVP) und Marianne Binder (Mitte) kämpfen bis zur Entscheidung am 19. November um die Gunst des Aargauer Stimmvolkes. Von Zuwanderung über Energie/Klima bis zu Gesundheitskosten: Die AZ zeigt, wie sich die beiden zu den wichtigsten Politthemen positionieren.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »