Binder gegen Giezendanner: Wer steht politisch wo?

Wer schafft es im zweiten Wahlgang in den Ständerat? Benjamin Giezendanner (SVP) und Marianne Binder (Mitte) kämpfen bis zur Entscheidung am 19. November um die Gunst des Aargauer Stimmvolkes. Von Zuwanderung über Energie/Klima bis zu Gesundheitskosten: Die AZ zeigt, wie sich die beiden zu den wichtigsten Politthemen positionieren.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

SCHWEİZERBAUER: Berset-Nachfolge: Wer für die SP im Rennen ist und wer abgesagt hatSechs Kandidierende haben sich bei der SP für die Nachfolge von Alain Berset beworben. Am Sonntagmittag ist die Frist für die Einreichung von Bundesratskandidaturen abgelaufen. Am 25. November will die Fraktion ihr Ticket für die Bundesratswahl bestimmen.

SRFSPORT: «Wer weiss? Vielleicht jetzt am Dienstag gegen Spanien»Die Natispielerin ordnet die Steigerung beim 0:1 gegen Schweden ein und spricht auch über die Ladehemmungen.

BERNERZEİTUNG: Kolumne von Markus Somm: Wer hat eigentlich die Wahlen gewonnen?Als die offiziellen Zahlen korrigiert werden mussten, war die Verwirrung gross: Was gilt jetzt? Klar blieb lediglich, dass Alain Berset der Sieger des Wochenendes war.

WELTWOCHE: Steinreiche Terroristen: Wer glaubt, die Hamas nage am Hungertuch, täuscht sichWährend die Hamas die Palästinenser im Gazastreifen seit Jahren ins Elend führt, besitzt sie ein Vermögen in der Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. Allein das Immobilien-Portfolio belaufe sich weltweit auf eine halbe Milliarde Dollar, sagen Experten.

BLUENEWS_DE: Wer kann sich beim El Clásico durchsetzen?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

