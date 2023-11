Billie Jean King Cup: Tennis-Weltmeisterinnen heiss auf Titel

Die Olympiasiegerin litt zuletzt unter den Nachwehen einer Lebensmittelvergiftung und musste seit Mitte September pausieren. «Sie ist schon mal dabei, das ist sehr gut. wir werden vor Ort sehen, was geht und was nicht», meint Günthardt zur bestklassierten Schweizerin. Aufsteigerin Naef erstmals im Aufgebot Die Formstärkste des Schweizer Teams ist aktuell Viktorija Golubic (WTA 83), die zuletzt drei Turniere in sechs Wochen gewann.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Churer Tennisspielerin Simona Waltert ist beim Billie Jean King Cup doch dabeiDie Schweizer Weltmeisterinnen reisen mit fünf Spielerinnen zum Finalturnier des Billie Jean King…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Mit Belinda Bencic und Waltert zum Billie Jean Cup in SevillaDie Schweiz hat am Billie Jean King Cup den Titel zu verteidigen. Nach einer Lebensmittelvergiftung ist auch Belinda Bencic mit an Bord.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Vor dem Abflug nach Sevilla - BJK-Cup: Fragezeichen um Bencic bleiben unvermindert grossCaptain Heinz Günthardt analysiert seine Spielerinnen vor den Finals des Billie Jean King Cups in Sevilla.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Wieder eine Klatsche gegen Spanien: Schweizerinnen verlieren gegen die Weltmeisterinnen 1:7Die Schweizerinnen verlieren in der Nations League gegen Spanien erneut hoch. Beim 1:7 im Letzigrund gelingt immerhin endlich wieder ein Schweizer Tor.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Kann die Schweizer Nati den Weltmeisterinnen aus Spanien Paroli bieten?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Schweiz von Spanien abgefertigt – Pilgrim beendet TorflauteDie Weltmeisterinnen gehen gegen die Schweiz schnell mit 2:0 in Führung.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕