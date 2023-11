Beziehungen zwischen Bern und Brüssel im Fokus des Staatsbesuchs von Emmanuel Macron in der Schweiz

Die Beziehungen zwischen Bern und Brüssel waren der rote Faden am ersten Tag des Staatsbesuchs des französischen Präsidenten in der Schweiz. Emmanuel Macron, der von seinem Schweizer Amtskollegen Alain Berset empfangen wurde, sprach sich für eine Beschleunigung der Verhandlungen aus.Als Journalistin mit Sitz in Bern interessiere ich mich besonders für gesellschaftliche Themen, aber auch für Politik und soziale Medien.

Zuvor hatte ich für regionale Medien gearbeitet, auf den Redaktionen des Journal du Jura und von Radio Jura Bernois.Die Schweiz musste sich sechs Jahre lang gedulden, bevor sie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Staatsbesuch begrüssen konnte. Am frühen Mittwochnachmittag traf er in Begleitung seiner Frau Brigitte und einer grossen Delegation auf dem Flughafen Belp-Bern ein, wo er von Bundespräsident Alain Berset begrüsst wurde. In der Bundeshauptstadt waren die Ungeduld und eine gewisse Anspannung bereits Stunden vor der Ankunft des Staatspräsidenten spürba

:

NAU_LİVE: Frankreichs Präsident Macron in Bern empfangenHeute wurde Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Bern empfangen. Er begrüsste auf dem Bundesplatz die Delegationen, die Ehrengarde und die Bevölkerung.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

BZBASEL: Vive la France, vive la Suisse: Frankreichs Präsident Macron ist in BernAm Mittwoch und Donnerstag weilt das französische Staatsoberhaupt für zwei Tage in der Schweiz . Hier erfahren Sie alle Neuigkeiten zum mit Spannung erwarteten Besuch von Emmanuel Macron .

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

SRFNEWS: Schwimmhalle Neufeld in Bern: Schmutzige Böden trotz moderner AtmosphäreDie Schwimmhalle Neufeld in Bern bietet moderne Attraktionen wie ein 50-Meter Schwimmbecken und Whirlpools. Trotzdem bemängeln Besucherinnen und Besucher die mangelnde Hygiene, insbesondere schmutzige Böden.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Starkregen und Hochwasser in der SchweizSeit Wochenbeginn stürmt und regnet es in der ganzen Schweiz . Am Mittwochnachmittag soll sich das Wetter beruhigen und der Regen nachlassen. Es wurden 123 Meldungen über Wasser in Gebäuden und über die Ufer getretene Gewässer bei der Kantonspolizei Bern eingereicht. Die meisten Meldungen kamen aus dem Bern er Oberland. Aufgrund des stürmischen Winds und der anhaltenden Niederschläge gilt im Kanton Bern eine Hochwasserwarnung.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

BLİCK_SPORT: Schweiz muss sich vor Oscar Gloukh in EM-Qualifikationsspiel in Acht nehmenIm Hinblick auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Israel muss sich die Schweiz in erster Linie von Oscar Gloukh (19) in Acht nehmen. Der Stürmer von RB Salzburg hat Yann Sommer diese Saison schon in der Champions League überlistet.

Herkunft: Blick_Sport | Weiterlesen »

SWİSSİNFO_DE: Friedenswoche und Nachhaltigkeit in der SchweizDie Friedenswoche kam und ging. Angesichts der sich verschlechternden humanitären Lage im Gazastreifen fragt Imogen Foulkes, warum Menschen so gut darin sind, Kriege zu beginnen, aber nicht... Nachhaltigkeit ist einer der Hauptpfeiler eines geplanten Schweiz er Angebots zur Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2030. Es wird schwierig sein, dies umzusetzen. Ohne eine Regierungsstrategie läuft die Alpenrepublik Gefahr, von den europäischen Plänen zur Nutzung der Wasserstoffentwicklung ausgeschlossen zu werden.

Herkunft: swissinfo_de | Weiterlesen »