Bewaffneter Kopilot droht, Kapitän zu erschießen

In den USA hat ein bewaffneter Kopilot seine Waffe gezückt, um Einfluss auf die Flugroute zu nehmen. Der ehemalige First Officer und Federal Flight Deck Officer von Delta Air Lines ist angeklagt, einen schweren Eingriff in den Luftverkehr begangen zu haben. Er soll am 22. August 2022 auf einem Delta-Air-Lines-Flug den Piloten mehrfach mit seiner Waffe bedroht haben.Zuvor soll es zu einer Meinungsverschiedenheit im Cockpit gekommen sein.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFSPORT: Humm: «Ich habe jetzt mehr Zeit für mich»Die Zürcherin im Interview über ihre Zeit in der Nati und ihre Zukunft.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Schicken Sie uns Ihre Geschichten: Was haben Sie an der Herbstmesse erlebt?-minu machts vor: Im Video erzählt er von seinen «Mäss»-Gedanken. Welche verrückten, schönen oder spannenden Anekdoten haben Sie noch in Erinnerung?

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Kinderreporterin Malou und ihre Liebe zu TierenDie 11-jährige Kinderreporterin Malou ist eine Tierliebhaberin und möchte zusammen mit Moderatorin Dania herausfinden, was die Zwergseidenäffchen am liebsten essen. Außerdem besucht sie Leguane in der Karibik und erfährt, wie wichtig Wärmelampen für ihre Entwicklung sind. Zudem werden Hühner als Futter für die Wölfe im Tierpark vorgestellt.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Heidi Klum: Ihre besten Halloween-KostümeHeidi Klum hat sich in einen riesigen Wurm verwandelt und präsentiert ihre besten Halloween-Kostüme im Laufe der Jahre.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Die Migros scannt ihre Kunden, um sie gezielt zu ködernAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Studie zeigt: Menschen können ihre Erregungszustand durch Veränderung der Pupillengröße kontrollierenForscher der ETH Zürich haben in einer neuen Studie herausgefunden, dass Menschen durch willentliche Veränderung ihrer Pupillengröße Kontrolle über ihren Erregungszustand erlangen können. Dabei spielt das Echtzeit-Feedback eine entscheidende Rolle.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕