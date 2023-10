Bewaffnete Gruppen töten 20 Soldaten in Myanmar

Militärische Truppen und Polizisten patrouillieren in Myanmar. (Archivbild) - sda - Keystone/AP/Uncredited

Im Krisenland Myanmar haben bewaffnete Gruppen nach Berichten bei koordinierten Angriffen mindestens 20 Soldaten getötet. Die «Brotherhood of the Northern Alliance», ein Bündnis aus drei ethnischen Oppositionsgruppen, habe am Freitag im nördlichen Shan-Seit einem Putsch der Generäle im Februar 2021 kommt das frühere Birma nicht zur Ruhe.

Weiterlesen:

nau_live »

Acht Soldaten nach israelischen Luftangriffen in Syrien getötetIn Syrien wurden acht Soldaten nach israelischen Luftangriffen getötet. Weitere sieben Armeeangehörige wurden verwundet, heisst es. Weiterlesen ⮕

USA verlegen wegen Gaza-Krieg rund 900 Soldaten in den Nahen OstenAngesichts des Gaza-Kriegs haben die USA rund 900 Soldaten in den Nahen Osten verlegt. Israel soll zudem Raketenabwehrsysteme erhalten. Weiterlesen ⮕

Nahostkonflikt: USA verlegen 900 Soldaten in den Nahen OstenDie Hamas hat Israel mit Raketen angegriffen. Israel wirft Bomben auf Gaza. Die USA verlegen Verteidigungssysteme in «gesamten» Nahen Osten. Weiterlesen ⮕

USA verschieben Soldaten in den Nahen Osten, Guterres schockiert über falsche DarstellungenDie USA verschieben 900 Soldatinnen und Soldaten in den Nahen Osten. Generalsekretär António Guterres zeigt sich im Streit mit Israel «schockiert» über die falschen Darstellungen (...) «als ob ich die Terrorakte der Hamas rechtfertigen würde». Der türkische Präsident Erdoğan spricht von der Hamas nicht als Terrorgruppe, sondern einer «Befreiungsorganisation». Die Schweiz setzt ihre finanzielle Unterstützung für elf palästinensische und israelische Nichtregierungsorganisationen (NGO) aus. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg: Kreml verbietet Berichte über Verbrechen von SoldatenImmer wieder begehen Rückkehrer aus dem Ukraine-Krieg in Russland Straftaten. Die Staatsmedien sollen diese aber nun nicht mehr thematisieren. Weiterlesen ⮕

Russlands Verteidigungsminister zu Stabsbesuch an der FrontRusslands Verteidigungsminister Sergej Schoigu besucht die russischen Soldaten an der Front in der Ukraine. Zuletzt war er im Juni im Kriegsgebiet gewesen. Weiterlesen ⮕