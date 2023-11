Bewaffnete Gruppen nehmen Israel ins Visier

An der nördlichen Grenze zu Israel hortet die mächtige schiitische Miliz Hisbollah zehntausende Raketen, die stärksten könnten von Libanon aus Ziele tief in Israel erreichen. Aber auch im Süden, am Roten Meer, nimmt eine bewaffnete Gruppe Israel ins Visier: die Huthi-Rebellen aus Jemen. Die Huthis haben in den letzten Wochen wiederholt Drohnen und Marschflugkörper in Richtung der israelischen Stadt Eilat abgefeuert.

Wie die Hisbollah werden auch die Huthis von der israelfeindlichen Regionalmacht Iran unterstützt und zählen zur «Achse des Widerstands» von bewaffneten Gruppen, welche Iran in der Region unterhält. Passend zum Thema Ihre Anfänge als politische Bewegung fallen in die Zeit der US-Invasion im Irak 2003. Die Vorstellung, dass der «ungläubige Westen» im Nahen Osten mache, was er wolle, hat die Stammeskämpfer aus den nordjemenitischen Bergen geprägt. Israel erscheint in ihrer Propaganda als ein weiteres und besonders eklatantes Beispiel westlicher Kolonisierung «islamischer Erde





🏆43. srfnews » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

TAGESANZEİGER: Israel-News: Kryptos als Terrorfinanzierung – die USA und Israel wollen die Hamas trockenlegenDie israelische Regierung hat über 100 Krypto-Konten gesperrt, die mit der Hamas in Verbindung stehen. Doch deren Möglichkeiten, Geldströme zu verschleiern, sind gross.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Macron will Anti-IS-Koalition auch gegen HamasDie internationale Koalition gegen die IS-Miliz soll nach Ansicht des französischen Präsidenten…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

20MİN: Hassan Nasrallah: Hisbollah-Chef verspottet IsraelDie Hamas drängt die schiitische Miliz im Libanon zum Eingreifen in den Gazakrieg.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Israel-News: Schweiz stellt sich auf die Seite der Israel-KritikerDie UNO hat eine von arabischen Staaten eingebrachte Resolution für eine «humanitäre Waffenruhe» verabschiedet. Auch die Schweiz stimmte zu. Israel spricht von einer «Schande», die Hamas freut sich.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: - Israel: Die Mullahs haben die palästinensische Sache gekapertSucht der Iran im Konflikt um Gaza die Eskalation? Was dafür und was dagegen spricht, dass Teheran den grossen Krieg gegen Israel will – und wie es weitergehen könnte.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: «Die Äpfel geben sich bei uns die Klinke in die Hand»Damit Äpfel das ganze Jahr frisch erhältlich sind, werden sie fachmännisch gelagert. Ein Besuch bei der Tobi Seeobst AG.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »