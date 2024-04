Bevölkerung der Schweiz wächst um 1,6 Prozent

📆 04.04.2024 11:51:00

📰 tagesanzeiger ⏱ Reading Time:

7 sec. here

5 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 16%

Publisher: 87%

Schweiz,Bevölkerungswachstum,Bundesamt Für Statistik

Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz ist 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent gewachsen. Zum Ende des vergangenen Jahres umfasste sie etwas mehr als 8,96 Millionen Menschen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die ständige Wohnbevölkerung wuchs damit fast doppelt so stark wie 2022, als laut BFS ein Plus von 0,9 Prozent verzeichnet wurde