Betrugsmasche mit falschen Polizisten in Zürich

Am Montag, 30. Oktober 2023, um 13 Uhr, wurde der Notrufzentrale der Stadtpolizei Zürich gemeldet, dass eine ältere Frau Geld an einen Polizisten übergeben soll. Sofort rückten Fahnder der Stadtpolizei Zürich zu der Frau aus. Kurze Zeit später tauchte am besprochenen Übergabeort ein 45-jähriger Italiener auf und wollte das Geld abholen. Für Ihn gab es jedoch lediglich Handschellen und ein Transport auf die Polizeiwache.

Am Dienstag, 31. Oktober 2023, gegen 10.15 Uhr meldete sich ein Rentner bei der Stadtpolizei Zürich und erklärte, dass er einen Anruf von „Polizisten“ erhalten habe und aufgefordert worden sei, mehrere tausend Franken bei seiner Bank abzuheben. Auch in diesem Fall rückten die Fahnder zum Rentner aus.

Melden Sie sich bei der zuständigen Polizei, falls Sie in der vergangenen Zeit Opfer von Trickbetrügern geworden sind oder entsprechende Anrufe erhalten haben. Taxifahrende oder Kurierdienste sollten bei Aufträgen mit speziellen Dienstleistungen hellhörig werden und im Zweifelfalle die Notrufnummer 117 wählen.

