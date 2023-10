Betrugsfall: Erpressungsmail mit Pädophilie-Vorwurf in der Schweiz

Ein Betrugsfall, der in der Schweiz vor vier Jahren schon gehäuft vorkam, ist zurück. In einer Mail wird der Empfänger beschuldigt, ein Pädophiler zu sein und zu einer Zahlung von 5000 Euro erpresst.Betrüger behaupten in einer Mail, die derzeit die Runde macht, dass sie belastendes Material über den Empfänger haben.Die Polizei rät, die Mail umgehend zu löschen. Falls schon eine Zahlung getätigt wurde, solle man Anzeige erstatten.

Was sollte man tun, wenn ich ein solches Mail erhalten habe? Die Polizei rät, es als Spam zu markieren und zu ignorieren. Auch solle man das Passwort, der involvierten E-Mail-Adresse ändern. Falls schon Geld überwiesen wurde, solle man zu der nächsten Polizeistelle gehen und Anzeige erstatten.

