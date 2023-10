Bestverkaufte Promi-Biografie aller Zeiten: Britney Spears' Buch

Das Buch von Britney Spears ist schon jetzt die bestverkaufte Promi-Biografie aller Zeiten. Heimliche Abtreibung, Unterdrückung, Sexualisierung... Die Pop-Sängerin rechnet schonungslos ab.

Vieles wusste man bereits von ihrer Vergangenheit, aber mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren gehe es um mehr, sagt CH Media-Kolumnistin Nadja Zeindler: «Britney Spears hat sich ein Leben lang fremdbestimmen lassen. Mit diesem Buch will sie die Kontrolle zurück.»

Gelingt ihr dieser Befreiungsschlag? Wie geht es der Sängerin heute? Wie geht es mit Britney in Zukunft weiter? Und wie ist diese beispiellose Karriere aus heutiger Sicht zu werten?Jetzt live: Aarau nach einer Viertelstunde kalt geduscht – 1:0 für Schaffhausen headtopics.com

Nach den beiden sieglosen Spielen gegen Bellinzona und Vaduz nimmt der FC Aarau den nächsten Anlauf für den fünften Saisonsieg. Im Stadion Brügglifeld ist der Tabellenletzte aus Schaffhausen zu Gast. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.Industrie-Chemikalien im Wasser: In diesen Aargauer Gemeinden wird der US-Grenzwert überschritten

Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet. headtopics.com

Weiterlesen:

AargauerZeitung »

Britney Spears' Buch ist die bestverkaufte Promi-Biografie aller ZeitenBritney Spears veröffentlicht ihre Biografie 'The Woman in me' und enthüllt eine düstere Vergangenheit, inklusive missbräuchlicher Vormundschaft und geheimer Abtreibung. Mit dem Buch will sie die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen. Weiterlesen ⮕

Britney Spears' Biografie ist die bestverkaufte Promi-Biografie aller ZeitenBritney Spears' Buch 'The Woman in me' enthüllt ihre dunkle Vergangenheit: missbräuchliche Vormundschaft, geheime Abtreibung und mehr. Mit diesem Buch will sie die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen. Weiterlesen ⮕

Justin Timberlake reagiert auf Britney Spears' Enthüllungen in ihrer AutobiografieJustin Timberlake hat den Kommentar-Bereich auf seiner Instagram-Seite geschlossen, nachdem Britney Spears in ihrer Autobiografie enthüllt hat, dass sie mit 19 von ihm schwanger war und er das Baby nicht wollte. Weiterlesen ⮕

Die legendären Luchsinger Weihnachtsspiele leben als Buch weiterWährend 20 Jahren hat Roland Schiltknecht mit Kindern und Kunstschaffenden selbst verfasste Weihnachtstheater mit Bezug zum Glarner Hinterland aufgeführt. Jetzt erscheint darüber ein Buch. Weiterlesen ⮕

Britney Spears: «Ewige Jungfrau»? So alt war sie beim ersten SexIn ihrer Autobiografie schreibt Britney Spears auch über ihr Image als «ewige Jungfrau». Eine reine Erfindung ihres Teams, wie die Sängerin berichtet. Weiterlesen ⮕

Die besten Fotobücher für Ihre liebsten Bilder – 5 Anbieter im TestViele Menschen möchten ihre schönsten Urlaubs- und Familienfotos gerne als gedrucktes Buch in den Händen halten, um sie anzusehen, aufzuheben, mitzunehmen, herumzureichen – oder zu verschenken. Weiterlesen ⮕