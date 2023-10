Berset-Nachfolge: Wer für die SP im Rennen ist und wer abgesagt hat

WIE IST DIE AUSGANGSLAGE?

Als nächster Schritt prüft eine Kommission der SP die Kandidaturen bis am 4. November. Anfang bis Mitte November finden darauffolgend vier öffentliche Hearings in verschiedenen Schweizer Städten statt. Diese sollen laut SP Parteimitgliedern und der Bevölkerung die Möglichkeit geben, die Kandidierenden kennenzulernen.

ROGER NORDMANN: Der Waadtländer SP-Nationalrat Roger Nordmann (Jahrgang 1973) gilt als politisches Schwergewicht. Erst im Juni gab er überraschend das Präsidium der SP-Bundeshausfraktion ab, nach acht Jahren im Amt. Anfang Oktober gab er seine Absicht bekannt, für die Nachfolge von Alain Berset zu kandidieren. Nordmann ist der einzige Westschweizer im Rennen. Der Lausanner ist seit 2004 Nationalrat. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Energiepolitik. headtopics.com

BEAT JANS: Jans (Jahrgang 1964) hat am 22. September an einer Medienkonferenz bekanntgegeben, dass er Bundesrat werden will. Er bewerbe sich mit grosser Motivation und erachte es nicht als selbstverständlich, dass er kandidieren könne. Es wäre für ihn eine «unglaubliche Ehre», an der Geschichte der Schweiz weiterschreiben zu dürfen, sagte Jans. Politbeobachter sehen Jans als einen der Favoriten auf den Regierungsposten.

DANIEL JOSITSCH: Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch (Jahrgang 1965) gab Anfang September seine Kandidatur bekannt. Er habe sich die erneute Kandidatur lange überlegt, sagte er damals vor den Medien. Er habe einen «Höllenrespekt» vor dem Amt des Bundesrats. Doch er sei in die Politik gegangen, um mit Willen und Lust die Probleme anzugehen und mitzugestalten. headtopics.com

