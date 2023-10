Bleibt bald zu Hause: SP-Bundesrat Alain Berset wird am 13. Dezember 2023 in der Landesregierung ersetzt – wer steht zur Wahl? (Archivbild) - keystoneInsgesamt buhlen fünf Männer und eine Frau um den freiwerdenden SP-Sitz im Bundesrat.Derzeit buhlen fünf Männer und eine Frau um den Bundesratssitz: Wen könnte die SP auf ihr Bundesratsticket schreiben? Nau.ch liefert den Überblick.

Jositsch ist Strafrechtsprofessor und gilt als dossierfester Politiker und guter Rhetoriker. Überdies stammt er aus einem urbanen Kanton, der imstellt zweifelsohne die Nominierung durch seine Partei dar: Aufgrund seiner «wilden Kandidatur» bei der Sommaruga-Nachfolge und seiner verhältnismässig «bürgerlichen» Einstellung könnte der Zürcher schon an dieser Hürde scheitern..

Trotz ihres jungen Alters kann Allemann auf eine 15-jährige Amtszeit als Nationalrätin zurückblicken. Überdies amtete sie als Präsidentin des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) und kann fünf Jahre Regierungserfahrung vorweisen. Als einzige Frau der Auswahl stehen die Chancen der Bernerin nicht schlecht, wenigstens einen Platz auf dem Ticket zu ergattern. headtopics.com

Mit Evi Allemann gesellt sich eine Frau zum illustren Kreis der SP-Bundesratskandidierenden. (Archivbild) - keystonesitzt nämlich bereits ein Berner in der Landesregierung. Ferner ist Allemann als ehemalige Parlamentarierin in der Bundeshauptstadt schlechter vernetzt als amtierende Parlamentsmitglieder.SP-Nationalrat Roger Nordmann ist der einzige Romand im Rennen um die Nachfolge von Alain Berset.

Der Energiepolitiker gilt als Brückenbauer und ist in Bundesbern bestens vernetzt. Sein geografischer Hintergrund könnte dem Lausanner jedoch in die Parade fahren: Mit: Seit 2021 amtet der Sozialdemokrat als Vorsteher des Präsidialdepartements des Kantons Basel-Stadt. Ausserdem war er zwischen 2010 und 2020 zehn Jahre lang im headtopics.com

