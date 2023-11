Bernstein: Bitcoin steigt bis Mitte 2025 auf 150’000 Dollar

Laut den Analysten des US-Vermögensverwalters ist dies erst der Beginn: Bitcoin soll bis Mitte 2025 um knapp 330 Prozent auf 150’000 Dollar steigen, da die weltweit grösste Kryptowährung in einen neuen Zyklus eintritt. In einem Bericht schreibt Bernstein, dass Bitcoin wegen dem bevorstehenden Halving und der wahrscheinlichen Genehmigung der ersten Spot-Bitcoin-ETFs vor potenziell grossen Marktbewegungen steht. Dies berichtet die Finanznachrichtenplattform Markets Insider.

"Sie mögen Bitcoin vielleicht nicht so sehr mögen wie wir, aber eine nüchterne Betrachtung von Bitcoin als Ware deutet auf eine Wende des Zyklus hin", so der Bericht, der unter der Leitung des Analysten Gautam Chhugani entstand.

"Eine gute Idee ist nur so gut wie ihr Timing", schreiben die Bernstein-Analysten weiter. Dem Bericht zufolge hat sich der Bitcoin in der Vergangenheit immer dann erholt, wenn es zu einem Halving kam. Dies ist ein festgelegtes Ereignis, bei dem die Menge an Bitcoin, die man für das Mining der Kryptowährung erhält, gesenkt wird. Dies geschieht alle vier Jahre, wobei das nächste Halving für April 2024 angesetzt ist.

Gleichzeitig erfährt die Währung eine erhöhte Nachfrage von neuen Käufern, vor allem da die US-Börsenaufsicht SEC voraussichtlich bald Spot-Bitcoin-ETFs genehmigen wird. Obwohl die SEC ursprünglich versuchte, solche Bemühungen zu blockieren, wurde ihre Ablehnung eines Grayscale-Krypto-ETF im August vor Gericht abgeschmettert. Dies ebnet möglicherweise den Weg für eine regulatorische Kehrtwende.

