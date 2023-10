Berninastrassse: Räumungsarbeiten dauern bis voraussichtlich Mittwochmittag

Die Einsatzkräfte des Tiefbauamts Graubünden und Drittunternehmungen arbeiten nach dem Blocksturz vom Donnerstagabend auf Hochtouren an der Sicherung und Räumung der Berninastrasse. Aufgrund der prognostizierten Niederschläge sowie des unwegsamen, steilen Geländes dauern die Arbeiten voraussichtlich bis voraussichtlich Mittwochmittag und damit länger, als nach der Ersteinschätzung vom Freitag ursprünglich geplant.

Auslöser für den Blocksturz waren die Starkniederschläge in den vergangenen Tagen. Nach dem Ereignis wurden bereits am Freitag verschiedene Sofortmassnahmen zur Sicherung und Räumung der Berninastrasse umgesetzt. Die Arbeiten wurden am Samstag sowie heute Sonntag so weit wie möglich vorangetrieben.Niederschläge problematisch für die Sicherheit

Im Bereich der Ausbruchstelle befindet sich noch viel loses Gesteinsmaterial, welches mit den anhaltenden Niederschlägen mobilisiert werden könnte. Mit der Installation von verschiedenen temporären Schutzvorrichtungen wird versucht, dieses so gut wie möglich aufzufangen. headtopics.com

