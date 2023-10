Berninapass GR bis Sonntag wegen Steinschlag gesperrt

Rund 1000 Kubikmeter Gesteinsmaterial haben sich gelöst, wovon rund 5 Kubikmeter die Berninastrasse auf der Höhe von Pisciadell erreichten. Aufgrund der erforderlichen Räumungsarbeiten ist die Strasse zwischen Pisciadell und S. Carlo voraussichtlich bis Sonntag aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Mehrere Steine unterschiedlicher Grösse haben am Donnerstagabend die Berninastrasse erreicht, wovon ein Grossteil im Hang über der Strasse zum Stillstand gekommen ist. Der Blockschlag ereignete sich unmittelbar im Bereich der aktuellen Baustelle zum Ausbau der Berninastrasse. Im Ausbruchgebiet, rund 100 Meter oberhalb der Strasse, befinden sich noch mehrere Stellen, die mittels Felsräumung entschärft werden müssen.

Die Mitarbeitenden des Tiefbauamts und der externen Unternehmen arbeiten mit grossem Einsatz an der Räumung und Sicherung der Strasse, so dass diese voraussichtlich im Laufe des Sonntags wieder freigegeben werden kann.Hug Performance Transporte GmbH: Kran- und Spezialtransporte im In- und Ausland headtopics.com

Weiterlesen:

polizeiCH »

Steinschlag: Berninapassstrasse bis Sonntag gesperrtWegen eines Steinschlags ist die Berninapassstrasse zwischen Pisciadell GR und San Carlo GR bis voraussichtlich Sonntag gesperrt. Rund 1000 Kubikmeter Gestein lösten sich am Donnerstagabend oberhalb der Strasse – fünf Kubikmeter davon verschütteten sie. Weiterlesen ⮕

Italiener bei Unfall auf Berninapass verletztEin 33-jähriger Italiener verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Graubünden untersucht. Weiterlesen ⮕

Italiener bei Unfall auf Berninapass verletztEin 33-jähriger Italiener verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Er wurde verletzt ins Spital gebracht. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Graubünden untersucht. Weiterlesen ⮕

Steinschlag am Bernina: Strasse vorübergehend gesperrtNach einem Steinschlag am Bernina musste die Strasse vorübergehend gesperrt werden. Ein Geologe wurde zur Lagebegutachtung hinzugezogen und die Räumungsarbeiten sind im Gange. Die Strasse wird voraussichtlich in den nächsten Stunden wieder geöffnet. Weiterlesen ⮕

Steinschlag auf der Bernina: Strasse vorübergehend gesperrtAufgrund eines Steinschlags musste die Strasse am Bernina vorübergehend gesperrt werden. Ein Geologe wurde zur Lagebegutachtung hinzugezogen und die Räumungsarbeiten sind im Gange. Die Strasse wird voraussichtlich im Laufe des Sonntags wieder geöffnet. Weiterlesen ⮕

Steinschlag auf der Berninastrasse - Strasse gesperrtAufgrund eines Steinschlags ist die Berninastrasse zwischen Pisciadell und S. Carlo voraussichtlich bis Sonntag gesperrt. Rund 1000 Kubikmeter Gesteinsmaterial haben sich gelöst, wovon 5 Kubikmeter die Strasse erreicht haben. Sofortmassnahmen wurden eingeleitet, um die Strasse schnellstmöglich wieder freizugeben. Weiterlesen ⮕