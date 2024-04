Bernhard Kappeler und sein Lohnunternehmen in Niedermuhlern

Ganz oben muss man sie suchen: Bernhard Kappeler und sein Lohnunternehmen . Auf knapp 1000 Metern über Meer betreibt Kappeler in Niedermuhlern im Kanton Bern ein Lohnunternehmen mit aktuell fünf festangestellten Mitarbeitern.

Erste Quaderballenpresse Vor nun 30 Jahren hat er zusammen mit seinem Vater Fritz die Grundlage für das aktuelle Unternehmen gestartet. Mit einer New Holland Quaderballenpresse – nicht zu vergessen, eine Seltenheit im Jahr 1994 in dieser Region – und einer Säkombination hat er begonnen. Sehr früh wurde in das Herstellen von Maissilage investiert. Schon seit 1998 hat bei Kappelers der Selbstfahrhäcksler mit ganzer Silierkette Einzug erhalten.

Heute, 30 Jahre später, ist der neue John Deere Feldhäcksler weiterhin das Flaggschiff der Flotte von Kappelers. Zur Maisernte gewinnt die Ernte von Gras oder andere stehende Kulturen an Bedeutung. Viele gelbe Felgen «Der Marke John Deere sind wir seit Beginn treu geblieben», sagt Bernhard Kappeler beim Rundgang durch die sehr gepflegte Flotte mit alten und neuen Traktoren am Jubiläumsfest. Er blicke zuversichtlich in die Zukunft. Aber auch ihn beschäftige die Marktlage und die Agrarpolitik als Lohnunternehmer. Es werde sicher nicht einfacher. Er werde aber alles daran setzen, für die Kunden in der Region eine sehr gute Arbeit machen zu können.

