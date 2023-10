Berner Polizei schnappt Motorrad-Raser (16) in Thun BE: Mit 76 km/h in 30er-Zone

Mitte Oktober ist in Thun ein Motorradfahrer mit 76 km/h anstatt der auf dem Streckenabschnitt erlaubten 30 km/h gemessen worden.Am Montag, 16. Oktober 2023, gegen 7.50 Uhr, wurde ein Motorrad mit einer Laserpistole gemessen, das in Thun auf der Schadaustrasse in Richtung Berufsbildungszentrum massiv zu schnell unterwegs war. Die Geschwindigkeit des Motorrades betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 76 km/h.

Der 16-jährige Lenker konnte unmittelbar nach der Messung angehalten werden. Ihm wurde der Führerausweis zu Handen der Administrativbehörde abgenommen. Er wird sich vor der Justiz nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zu verantworten haben.

