– Berner Heim will trotzdem 300 Franken pro Tag

Basel-Landschaft wiederum gewährt allen Personen, egal mit welchem Wohnsitz, in Basler Heimen die Vergünstigung – und erwartet von Bern dasselbe. Kurz: Beide Kantone finden, der jeweils andere müsse zahlen.Beim RAZ finden die Müllers auch keine Lösung. Das Zentrum erklärt gegenüber dem «Beobachter»: «Wir können nicht einfach weniger verrechnen, wenn Bewohnende abwesend sind.

Trotz des bürokratischen Hin und Her bleiben Severin und seine Eltern also auf den Kosten sitzen. Einzige Hoffnung bleibt die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren. Auch dort haben sie ihr Problem angebracht – eine Lösung ist aber noch nicht gefunden.

