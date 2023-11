Berner Fleischverarbeiter streicht 100 Jobs

Für die übrigen rund 200 Angestellten wurde eine Lösung gefunden: Ihre Arbeitsplätze werden durch die FF Frischfleisch AG aus Sursee LU gesichert, wie am Montag mitgeteilt wurde.Jetzt steht fest, wie es für die Belegschaft der verschuldeten Lüthi-Gruppe in Deisswil BE weitergeht: Ein «Grossteil der Arbeitsplätze» könne gesichert werden. Und zwar durch die FF Frischfleisch AG aus Sursee LU.

Ein grosser Teil der Mitarbeiter*innen könne zu unveränderten Konditionen am Standort Deisswil weiterbeschäftigt werden. Die Produktion werde weitergeführt, war einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen.

Laut einem Medienbericht des Nachrichtenportals Ajour.ch beschäftigte die Gruppe rund 300 Personen – damit würden rund 100 Jobs verloren gehen.Die Lüthi-Gruppe hatte in den letzten Jahre mit «erheblichen wirtschaftlichen» Schwierigkeiten zu kämpfen, wie es weiter hiess. Diese hätten das Unternehmen in eine «finanziell prekäre» Lage gebracht. Die negative Marktentwicklung habe nicht aufgefangen werden können.

In dieser Situation habe die FF Frischfleisch AG eingegriffen und einen Grossteil der Arbeitsplätze der Lüthi-Gruppe gesichert. Das Unternehmen aus Sursee bestätigte die Informationen bis am Montagmittag nicht. Die FF Frischfleisch AG gehört laut Lüthi-Gruppe zu den fünf grössten Fleischverarbeitungsbetrieben der Schweiz.

