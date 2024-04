Bernd Hölzenbein, 1974 Dünya Şampiyonu, hayatını kaybetti

Elfmeter – oder nicht? Diese Frage begleitete Bernd Hölzenbein sein Leben lang. Nun ist der Weltmeister von 1974, der von 1967 bis 1981 in 420 Bundesliga spielen das Trikot von Eintracht Frankfurt mit dem Adler auf der Brust trug, am Montag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben. Dies bestätigte der hessische Fussball-Bundesligist der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Zuerst hatte die «Bild» berichtet.

«Wenn dieser Elfmeter das Einzige ist, das von mir in Erinnerung geblieben ist, dann ist das schade», sagte «Holz», wie er in Frankfurt genannt wurde, einmal. Frankfurt-Legende Immer wenn Deutschland und die Niederlande gegeneinander spielen, wird das Thema im Nachbarland neu aufgewärmt. Einmal hat ein niederländischer TV-Sender Hölzenbein sogar Geld dafür geboten, zu sagen: «Ich habe mich fallen gelassen.

Bernd Hölzenbein Dünya Şampiyonu Eintracht Frankfurt Bundesliga 1974 Futbol

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



20min / 🏆 50. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pepe Lienhard liess sich von ESC-Erfolg von Abba inspirierenDer Schweizer Bandleader und Saxophonist Pepe Lienhard hat sich vom Erfolg der schwedischen Popgruppe Abba beim Eurovision Song Contest (ESC) inspirieren lassen. “Abba waren ein Grund, wieso ich mit meinem Sextett zum ESC gegangen bin”, sagte er dem “Sonntagsblick”. Abba gewann den ESC 1974 mit dem Titel “Waterloo”.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Edelweiss baut Destinationsportfolio dank neuen Fliegern ausMit dem neuen Flugzeugtyp A350, den Edelweiss in ihre Flotte aufnimmt, steuert die Fluggesellschaft künftig auch neue Ziele an. Das erklärte Firmenchef Bernd Bauer in einem Podcast von «Travel News».

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Edelweiss baut Destinationsportfolio dank neuen Fliegern ausMit dem neuen Flugzeugtyp A350, den Edelweiss in ihre Flotte aufnimmt, steuert die Fluggesellschaft künftig auch neue Ziele an. Das erklärte Firmenchef Bernd Bauer in einem Podcast von «Travel News».

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Pepe Lienhard liess sich von ESC-Erfolg von Abba inspirierenDer Schweizer Bandleader und Saxophonist Pepe Lienhard hat sich vom Erfolg der schwedischen Popgruppe Abba beim Eurovision Song Contest (ESC) inspirieren lassen. “Abba waren ein Grund, wieso ich mit meinem Sextett zum ESC gegangen bin”, sagte er dem “Sonntagsblick”. Abba gewann den ESC 1974 mit dem Titel “Waterloo”.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Webserisi: Cinsellik ve Beden Temsilleri Hakkındaki Önyargıları Yıkan İki Fransız YazarPlay SRF'de yayınlanan bir animasyon webserisinde, Eloïse Delsart (aka Ovidie) ve Sophie-Marie Larrouy, cinsellik ve beden temsilleriyle ilgili çeşitli önyargıları mizahi bir şekilde dekonstrüksiyon ediyorlar.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Ballermann: Alman hükümeti, turizm ve partiye karşı yüksek para cezaları getiriyorAlmanya'nın Mallorca adasındaki Ballermann bölgesinde turizm, alkol ve partiye karşı önlemler alınıyor. Hükümet, yüksek para cezalarıyla bu duruma müdahale etmeyi planlıyor.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »