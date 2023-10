Berlusconi'nin Sanat Eserleri: Mücevher mi, yoksa çöp mü?

Ist das Kunst oder kann das weg? Silvio Berlusconi im Jahr 1985 mit einem weiblichen Akt.Bitte werfen Sie alles weg, bevor es zu spät ist! Übergeben Sie das Problem, dass Sie zwar noch nie Geschmack hatten, aber zeitlebens unter Kaufsucht und Sammelwut litten, nicht an die nächste Generation.

25'000 Gegenstände soll der im Juni im Alter von 86 Jahren gestorbene italienische Medienunternehmer, Event-Löwe und viermalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi laut einem Bericht der «La Repubblica» seinen Erben vermacht haben. Völlig wertloses Zeug, das er offenbar für Kunst hielt und das er sich, da er unter Schlaflosigkeit litt, auch noch bei nächtlichen Auktionen im Teleshopping-Kanal bestellte.

Dass Berlusconis Nachkommen nun dennoch damit beginnen, das ein oder andere Erbstück in die Tonne zu treten, ist aber schon auch verständlich. Ein gelungener Neustart kann der jüngeren Generation immer nur dann gelingen, wenn sie sich von Ballast befreit. headtopics.com

Und umso höher ist es den Erbinnen und Erben anzurechnen, dass sie nun ein Museum für den Opa planen. In dessen schicker Bunga-Bunga-Villa in Arcore! Denn nur so bewahrt man es, das wahre, das geistige Erbe einer Person. Und natürlich gilt es zu hoffen, dass hier niemand durch eine schlecht verankerte 3-Meter-Statue zu Schaden kommt.

