Berichterstattung zu Israel - Al Jazeera sendet sich um Kopf und Kragen

Arabische Zeitungen sowie Radio- und Fernsehsender haben nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel Position bezogen: nicht journalistisch-distanziert, sondern entschieden parteiisch. Besonders einseitig berichten Kanäle wie Al Mayadeen, welcher der Hisbollah nahesteht. Oder Al Arabyia, der von saudischem Geld lebt.

Etwas weniger ausgeprägt ist das bei Al Jazeera, das sich seit 1996 einen guten Ruf als einer der führenden internationalen Nachrichtensender erarbeitet hat. Doch auch hier ist die Schlagseite deutlich.

BBC als Vorbild Box aufklappen Box zuklappen Al Jazeera entstand 1996, nachdem eine Kooperation der britischen BBC mit einem saudi-arabischen Medienkonzern gescheitert war. Der Emir von Katar heuerte die dort entlassenen Reporter an und gründete einen neuen Sender, der journalistisch unabhängig sein sollte, nach dem Vorbild der BBC. Der Sender übernahm zu Beginn Meldungen von Nachrichtenagenturen wie Reuters und AP unverändert und ergänzte sie mit arabischen Ansichten. headtopics.com

Einzelne Positivbeispiele – trübes GesamtbildDie Hamas hingegen bekommt eine breite Plattform und wird nie als Terrororganisation bezeichnet. Hamas-Sprecher dürfen sogar dem gewalttätigen Widerstand das Wort reden. Immerhin wahrt man zumindest im englischsprachigen Kanal ein Minimum an Professionalität.

So fragte ein Moderator einen Hamas-Führer, wie er Gewalt gegen Zivilisten rechtfertige. Der Hamas-Führer meinte brüsk, das sei die falsche Frage. Doch der Moderator hakte mehrfach nach, was in ein Wortgefecht mündete. Das ist ein Positivbeispiel. headtopics.com

Das Gesamtbild jedoch ist eher trüb. Damit riskiert Al Jazeera seinen Ruf. Da mag Generaldirektor Mustafa Souag noch so beteuern – wie er das seit Jahren immer wieder tut, auch gegenüber SRF – sein Sender arbeite professionell und das werde so bleiben: «Der Staat Katar finanziert zwar Al Jazeera, mischt sich aber überhaupt nicht in die Berichterstattung ein.»

