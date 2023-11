Bergung von auf Grund gelaufener Ostseefähre «Marco Polo» begonnen

Bei erneuten Untersuchungen unter Wasser sollten die Schäden am Schiffsrumpf noch im Laufe des Tages genauer überprüft werden. Letztlich soll das Schiff dann in den Hafen der Stadt Karlshamn gebracht werden - wann genau, ist noch unklar.

Die «Marco Polo» war am 22. Oktober mit rund 70 Menschen an Bord auf dem Weg zwischen den südschwedischen Städten Trelleborg und Karlshamn gewesen, als sie den Grund berührte, dennoch ihre Fahrt fortsetzte und etwa fünf Kilometer später erneut auf Grund lief. Seitdem steckte das Schiff in der Nähe von Hörvik rund 120 Kilometer nordöstlich von Malmö fest.

Die Passagiere und ein Teil der Besatzung konnten das Schiff verlassen. Viel Öl lief aus, was Schäden für die Natur zur Folge hatte. Die schwedischen Einsatzkräfte fingen bislang etwa 50 000 Liter Öl und Öl-Abfall auf. Zwei Besatzungsmitglieder wurden wegen Fahrlässigkeit im Schiffsverkehr zu Geldstrafen verurteilt.

