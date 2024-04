Bergsturz im Val Roseg

Eine Million Kubikmeter Gestein türmt sich im Val Roseg , etwa so viel wie in Bondo 2017. Der Bergsturz ereignete sich frühmorgens, als noch keine Menschen unterwegs waren. Bergsturz am Piz Scerscen im Val Roseg bei Pontresina: Blick aus dem HelikopterHier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt.

Der Bergsturz habe sich am knapp 4000 Meter hohen Piz Scerscen am Sonntag um 06:56 Uhr ereignet, sagte der Gemeindepräsident von Samedan, Gian Peter Niggli, auf Anfrage zu verschieden Medienberichten. Das Bergsturzgebiet oberhalb des Ferienortes Pontresina befinde sich auf Samedaner Gemeindegebiet. Tourengänger, die im Bergsturzgebiet im Winterraum der geschlossenen SAC-Hütte Tschierva übernachtet hätten, seien in Sicherheit. «Man darf annehmen, dass zu dieser Morgenzeit niemand im Gebiet unterwegs war», sagte dazu Gemeindepräsident Niggli.

Bergsturz Val Roseg Gestein Engadin

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagesanzeiger / 🏆 2. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bergsturz am Piz Scerscen in der Val RosegAm Sonntag hat sich ein Bergsturz am Piz Scerscen ereignet, wodurch Zugänge zu mehreren SAC-Hütten nicht mehr passierbar sind. Es handelt sich um einen massiven Bergsturz mit einer Ausbruchskubatur von mehr als einer Million Kubikmeter.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Bergsturz in der Val Roseg bestätigt: Fünf Kilometer langer Schuttstrom am Piz ScerscenAm Piz Scerscen in der Val Roseg sind am Sonntag Felsen und Schutt in die Tiefe gestürzt. Zugänge zu mehreren SAC-Hütten sind nicht mehr passierbar. Nun steht fest, es handelt sich um einen Bergsturz.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Felssturz am Piz Scerscen in der Val RosegAm Sonntagmorgen hat sich ein grosser Felssturz am Piz Scerscen in der Berninagruppe ereignet. Zugänge zu mehreren SAC-Hütten sind nicht mehr passierbar.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Massiver Bergsturz am Piz Scerscen – offenbar keine VerletztenAm Nachmittag ist es bei Bondo zu einem erneuten Murgang gekommen. Die teilweise in ihre Häuser zurückgekehrten Personen mussten erneut in Sicherheit gebracht werden. Noch immer werden acht Personen vermisst. Einschätzungen von SRF-Reporter Otmar Seiler aus Bondo.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Gewaltiger Bergsturz im Engadin – wohl keine VerletztenEin gewaltiger Bergsturz ereignete sich am Sonntag in der Berninagruppe im Engadin. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine ernsthaften Folgen. Menschen wurden allem Anschein nach nicht verletzt. Im Val Roseg verteilt sich die abgestürzte Gesteinsmasse auf einer Länge von über fünf Kilometern.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »

Grosser Bergsturz im Engadin wohl glimpflich ausgegangenEin gewaltiger Bergsturz in der Berninagruppe im Engadin ist am Sonntag nach bisherigen Erkenntnissen ohne ernsthafte Folgen geblieben. Menschen wurden allem Anschein nach nicht verletzt. Der Bergsturz habe sich am Piz Scerscen am Sonntag um 07.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »