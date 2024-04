Bergsturz am Piz Scerscen in der Val Roseg

Am Piz Scerscen in der Val Roseg sind am Sonntag Felsen und Schutt in die Tiefe gestürzt. Zugänge zu mehreren SAC-Hütten sind nicht mehr passierbar. Nun steht fest, es handelt sich um einen Bergsturz .Am Sonntagmorgen hat sich ein Bergsturz am Piz Scerscen in der Berninagruppe ereignet.

Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unsererHabt Ihr etwas gesehen oder gehört? Als Leserreporter könnt Ihr uns Bilder, Videos oder Inputs ganz einfach per WhatsApp an die Nummer 079 431 96 03 senden.

Bergsturz Piz Scerscen Val Roseg SAC-Hütten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



suedostschweiz / 🏆 37. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bergsturz in der Val Roseg bestätigt: Fünf Kilometer langer Schuttstrom am Piz ScerscenAm Piz Scerscen in der Val Roseg sind am Sonntag Felsen und Schutt in die Tiefe gestürzt. Zugänge zu mehreren SAC-Hütten sind nicht mehr passierbar. Nun steht fest, es handelt sich um einen Bergsturz.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Felssturz am Piz Scerscen in der Val RosegAm Sonntagmorgen hat sich ein grosser Felssturz am Piz Scerscen in der Berninagruppe ereignet. Zugänge zu mehreren SAC-Hütten sind nicht mehr passierbar.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Drei Tote und drei Verletzte bei Helikopterabsturz im WallisEin Helikopter ist am Dienstagmorgen am Petit Combin abgestürzt. Drei Personen verloren dabei ihr Leben, drei weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Region Les Combins zwischen dem Val de Bagnes und dem Val d'Entremont.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »

Helikopterabsturz im Wallis fordert 3 TodesopferEin Helikopter ist am Dienstagmorgen am Petit Combin abgestürzt. Drei Personen verloren dabei ihr Leben, drei weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Region Les Combins zwischen dem Val de Bagnes und dem Val d'Entremont.

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Föhnsturm erfasst die Schweiz mit Orkan-BöenEin Föhnsturm hat am Freitag Teile der Schweiz erfasst und heftige Böen verursacht. Auf dem Piz Martegnas in Graubünden wurde eine Spitze von 141 Kilometern pro Stunde (km/h) gemessen, über Les Diablerets in der Waadt fegten Windspitzen von 130 km/h hinweg. Auch im Flachland wurden starke Böen gemessen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Föhnsturm erfasst die Schweiz mit Orkan-BöenEin Föhnsturm hat am Freitag Teile der Schweiz erfasst und heftige Böen verursacht. Auf dem Piz Martegnas in Graubünden wurde eine Spitze von 141 Kilometern pro Stunde (km/h) gemessen, über Les Diablerets in der Waadt fegten Windspitzen von 130 km/h hinweg. Auch im Flachland wurden starke Böen gemessen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »