Bergsturz am Piz Scerscen in der Bernina-Gruppe

Der Schuttstrom ist über fünf Kilometer lang, das Volumen des Bergsturz es beträgt über eine Million Kubikmeter: In der Bernina-Gruppe hat sich gestern Sonntag ein gewaltiger Bergsturz ereignet.Am Piz Scerscen im Kanton Graubünden hat sich ein Bergsturz ereignet.Im Kanton Graubünden hat sich am Sonntagmorgen ein Bergsturz am Piz Scerscen in der Berninagruppe ereignet.

Der Bergsturz habe sich am knapp 4000 Meter hohen Piz Scerscen am Sonntag um 6.56 Uhr ereignet, sagte der Gemeindepräsident von Samedan, Gian Peter Niggli, auf Anfrage zu verschieden Medienberichten. Das Bergsturzgebiet oberhalb des Ferienortes Pontresina befinde sich auf Samedaner Gemeindegebiet. Tourengänger, die im Bergsturzgebiet im Winterraum der geschlossenen SAC-Hütte Tschierva übernachtet hätten, seien in Sicherheit. «Man darf annehmen, dass zu dieser Morgenzeit niemand im Gebiet unterwegs war», sagte dazu Gemeindepräsident Niggli.

