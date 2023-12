Beratung für Landwirte in schwierigen Situationen

Barbara Eiselen berät Landwirtinnen und Landwirte, die (1) ihre Hofstrategie neu ausrichten wollen, (2) die Hofübergabe an die nächste Generation bevorsteht oder (3) eine Hofübernahme von den Eltern im Raum steht. zvg PreviousNext Folgende Situation wurde mir geschildert. Der Betriebsleiter ist zu fast 100% arbeitsunfähig. Und das seit nun fast schon fünf Jahren.

Aber «er klammert sich vehement an seiner Arbeit fest», auch wenn der grosse Teil seither an seiner Frau und seinen Kindern hängen bleibt. Sie tun es gerne für ihn, da er so «noch eine kleine Lebenshoffnung» behalten kann, wie es im beschriebenen Fall heisst. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist diese Situation nicht nur unbefriedigend, sondern auch erschöpfend. Ich wurde gebeten darauf einzugehen. Gerne tue ich das, indem ich drei Themen aufgreife, um den Fall zu analysieren. So viel vorneweg: Eine Grundsatzentscheidung steht an. Diese Entscheidung wird in jedem Fall weh tun. Es sind nämlich mehrere Probleme verstrickt. «Ich bin nicht unersetzliche» Beginnen wir zuerst einmal mit dem ersten und Naheliegenste





