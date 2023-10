Bella Hadid äußert sich zum Nahostkonflikt

Bella Hadid (27) äusserte sich erstmals öffentlich zum Nahostkonflikt . Via Instagram rief die Tochter eines Palästinensers dazu auf, Druck auf Staatsoberhäupter auszuüben, damit diese «gemeinsam für Menschlichkeit und Mitgefühl eintreten». «Ich muss erst noch die richtigen Worte für diese zutiefst komplizierten und entsetzlichen letzten zwei Wochen finden.

«Unabhängig von der Geschichte des Landes verurteile ich die terroristischen Angriffe auf Zivilisten, egal wo. Frauen und Kinder zu verletzen und Terror zu verbreiten, ist nicht gut für die Bewegung für ein freies Palästina und sollte es auch nicht sein.» Das Supermodel spricht auch die Not der israelischen Familien an, die mit dem Schmerz und den Folgen des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober zu kämpfen haben, und schreibt, sie «trauere» um sie.

Weiterlesen:

20min »

Stadt Zürich ZH: Demonstrationen und Kundgebungen im Zusammenhang mit Nahostkonflikt wieder möglichStadträtin Karin Rykart wird für diese Woche wieder Gesuche für Demonstrationen und Kundgebungen bewilligen, die im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten stehen. Weiterlesen ⮕

EU-Gipfel zu Nahostkonflikt: EU verliert sich in einer Debatte über humanitäre PausenDie Staats- und Regierungschefs der EU fordern angesichts der katastrophalen Lage in Gaza humanitäre Korridore und Kampfpausen, um die Zivilbevölkerung versorgen zu können. Bis zuletzt war am Gipfel um Formulierungen gestritten worden. Weiterlesen ⮕

Nahostkonflikt: USA verlegen 900 Soldaten in den Nahen OstenDie Hamas hat Israel mit Raketen angegriffen. Israel wirft Bomben auf Gaza. Die USA verlegen Verteidigungssysteme in «gesamten» Nahen Osten. Weiterlesen ⮕

Kleinkunst im Keller62: Das Genie und das Überlebens­dramaLicht aus! Ein Theater in Zürich spielt aus Protest gegen die städtische Förderungspolitik im Dunkeln. Es entsteht ein erhellendes Theatererlebnis. Weiterlesen ⮕

Wie das Nachkriegsbern Rassismus pflegte: das «Bernbuch» auf der Bühne AarauVincent O. Carter war einer der ersten Schwarzen in Bern. Seine Erfahrungen schrieb er im «Bernbuch» auf - in der Alten Reithalle kommen sie auf die Bühne Weiterlesen ⮕

Nach Datenpanne: Politikwissenschaftler Michael Hermann sagt, was das für das Vertrauen in die Demokratie bedeutetWelche Politiker haben am meisten Grund, sich zu ärgern? Was bedeuten die korrigierten Wahlergebnisse für die Bundesratswahlen? Und warum ist die Datenpanne überhaupt ein Problem? Das sagt Politikwissenschaftler Michael Hermann. Weiterlesen ⮕