Belastungsgrenze erreicht: Situation in Freiburger Krankenhaus

Während der Coronapandemie horchte mit der Zeit niemand mehr auf, wenn ein Spital meldete, es habe seine Belastungsgrenzen erreicht. Doch diese Zeit ist vorbei. Für das Gesundheitswesen hat sich die Situation indes vielerorts nur wenig entspannt. Besonders schwierig ist die Situation in Freiburg. Hier meldete das Spital HFR am 15. November, eben das, was man während der Pandemie so oft gehört hat: Die Belastungsgrenze ist erreicht.

Die Bettenauslastung auf der Akutstation betrage 94 Prozent, jene auf der Rehabilitation sogar 99 Prozent. Es ist nicht möglich, Erwachsene auf einer Kinderstation unterzubringen.» Autor: Stéphane Brand Direktor Operations, Spital HFR Freiburg 99 sind nicht ganz 100. Es sollten also noch wenige Betten frei sein? So einfach sei das nicht, sagt Stéphane Brand, Direktor Operations des Spitals HFR: «Wir müssen den Geschlechtern und Altersgruppen unserer Patientinnen und Patienten Rechnung tragen. Es ist nicht möglich, Erwachsene auf einer Kinderstation unterzubringen

:

BAUERNZEİTUNG1: Schweiz könnte Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent erreichenErnährungs-Initiative - Eine Schweiz mit 70 Prozent Selbstversorgung sähe ziemlich anders aus: Rein rechnerisch wäre es möglich, in der Schweiz einen Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent zu erreichen, analysiert Agristat. Produktion und Konsum müssten…

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Davide Giampà vom FC Baden: Der Amateur macht mehr Tore als die ProfisDavide Giampà (30) arbeitet mit einem 100-Prozent-Pensum als Makler und hat grossen Anteil daran, dass der FC Baden nach Startschwierigkeiten in der Challenge League angekommen ist.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BLİCK_SPORT: Neuer Aktionär für FCL-Innerschweiz AGEin neuer Verein, bestehend aus Fans, hat 10 Prozent der Aktien der FCL-Innerschweiz AG erworben und einen Sitz im Verwaltungsrat erhalten.

Herkunft: Blick_Sport | Weiterlesen »

CASHCH: Deutscher Leitindex dürfte zum Wochenschluss weiter zulegenDer deutsche Leitindex wird am Freitag voraussichtlich höher starten und weiter zulegen. Am Donnerstag schloss er 0,2 Prozent stärker bei 15'786,61 Punkten. Schlechte Unternehmensnachrichten haben jedoch die Hoffnung auf eine Jahresendrally gedämpft.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

SRFNEWS: Irlands Wirtschaft wächst trotz PandemieIrlands Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 9.4 Prozent gewachsen, angetrieben durch den Online-Boom. Zahlreiche Start-ups, wie Credit-Logic, profitieren von diesem Wachstum.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

WELTWOCHE: Deutsche sind gegen höhere Steuern für SozialausgabenIn Deutschland wurden 2022 mehr als eine Billion Euro in Sozialleistungen investiert. Eine Umfrage zeigt, dass 71 Prozent der Deutschen gegen höhere Steuern oder Abgaben sind, um die Sozialausgaben zu erhöhen.

Herkunft: Weltwoche | Weiterlesen »