Beim Überraschungsleader Fribourg-Gottéron zeigen sich erste Risse

«Ein solches Spiel kann mal passieren, aber es darf nicht zu oft vorkommen», echauffierte sich der 46-jährige Franko-Kanadier. «Heute hat sehr viel gefehlt; dass es einen Punkt gab, gleicht einem Wunder. Das ist inakzeptabel.» Dubé weiss, dass er nun aufpassen muss, dass der glänzende Saisonstart nicht verspielt wird.

Der Trainer Dubé hat also allen Grund, auch mit dem Sportchef Dubé zufrieden zu sein. Das Doppelmandat, das Dubé nach der Entlassung von Cheftrainer Mark French im Oktober 2019 übernommen hatte, endet aber bald. Der Verein sucht einen neuen sportlichen Verantwortlichen. «Ich habe noch nicht entschieden, wer es sein wird», versicherte Dubé am Dienstagabend lachend.

Eines sei klar, so Dubé: «Wir müssen aufpassen, dass man nicht denkt, man könne auf einem Schlittschuh spielen und gewinnen.» Langnau ist in der heimischen Halle nochmal ein Gegner, bei dem die Gefahr besteht, ihn zu unterschätzen. Immerhin hat der Coach drei Tage lang Zeit, seine Mannen wachzurütteln, um eine dritte Niederlage in Folge zu vermeiden. Danach folgt die erste Nationalmannschaftspause, um die Batterien wieder aufzuladen.

