Bei Tesla gingen in zwei Wochen 130 Milliarden Dollar Börsenwert den Bach hinunter

Der Ausverkauf begann Anfang des Monats, als der Elektrofahrzeugriese in seiner Gewinnmitteilung für das dritte Quartal seine Wachstumserwartungen zurücknahm. Es folgten düstere Kommentare von mehreren globalen Automobilherstellern sowie Wall-Street-Analysten. Diese Woche schlugen auch der Batteriehersteller

Die Warnungen belasteten die Aktien im gesamten US-Automobilsektor, der sich auch mit umfangreichen Lohnverhandlungen mit seinen Gewerkschaften herumschlägt. Dennoch fällt der Rückgang von Tesla auf: Die Aktien sind seit dem Bericht vom 18.

Die Aussichten für Autos insgesamt haben sich zudem eingetrübt, da die hohen Zinssätze die Kosten für den Besitz eines Autos in die Höhe getrieben haben. In Verbindung mit der steigenden Inflation wird die Fähigkeit der Verbraucher, sich grosse Anschaffungen zu leisten, eingeschränkt. Elektrofahrzeuge, eine noch relativ neue Technologie mit einem unterentwickelten Ladeökosystem, werden zuerst getroffen.

Als reiner Hersteller von Elektrofahrzeugen mit einer atemberaubenden Bewertung steht für Tesla viel auf dem Spiel. Während ein Teil des teuren Aktienkurses sein Potenzial zur Entwicklung selbstfahrender Autos widerspiegelt, hängt ein grosser Teil von der Fähigkeit des Unternehmens ab, seine derzeitige marktbeherrschende Stellung in der Elektrofahrzeugbranche und seine Gewinnmargen zu behaupten.

Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zurückgeht und die aggressiven Preissenkungen von Tesla die Fähigkeit beschränkt, die Nachfrage noch weiter anzukurbeln, beginnen die Anleger nervös zu werden. Dies widerspiegelt sich in dem starken Rückgang des Aktienkurses.

You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

