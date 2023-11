Bei Pietro Lombardi haben Maskierte versucht, einzubrechen

Ich hätte euch nicht mehr losgelassen, ich schwörs euch.» Auf Instagram zeigt Frau Laura Maria, welche Spuren der Einbruchsversuch an der Tür hinterlassen hat. Der Türrahmen ist deformiert, die Glasscheibe hat im unteren Bereich Risse. «Wir sind froh, dass hier keiner drin war, dass es nur bei diesem Schock geblieben ist», sagt Pietro Lombardi. Der Schock sitzt allerdings tief. «Ich werde diese Nacht sicher kein Auge zu machen, auf keinen Fall.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Pietro Lombardi steckt wegen Pocher-Drama in «schwieriger Situation»Pietro Lombardi befindet sich zurzeit in einer Zwickmühle: Die Trennung von Amira und Oliver Pocher setzt seine Freundschaft mit dem Ex-Paar auf dem Prüfstand.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

20MIN: Autobahn A1 bei Gossau: Schwierige Kontrolle bei Frau (50)Auf der Autobahn A1 wollte die Polizei bei Gossau eine 50-Jähirige kontrollieren. Das war schwierige, weil die Frau den Aufforderungen der Polizei nicht folge leisten wollte.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Freude bei der SVP Aargau: Erfolgreiche Mobilisierung bei NationalratswahlBei einem Parteitag in Boswil zeigt sich die SVP Aargau erfreut über das starke Ergebnis bei der Nationalratswahl. Kantonalpräsident Andreas Glarner führt den Erfolg auf die gelungene Mobilisierung zurück. Auch die kantonalen Wahlen im Herbst 2024 sind bereits ein Thema.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: A13 bei Rüthi SG: Autofahrerin (22) bei Auffahrkollision verletztAm Dienstagmorgen ereignete sich auf der A13 bei Rüthi SG eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Eine Lenkerin (22) wurde verletzt. Es entstand Sachschaden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Israels Armee stösst weiter im Gazastreifen vorDie Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoss im Gazastreifen nach eigenen…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Tamedia-Angestellte protestieren gegen Stellenabbau und SparübungIn Zürich und Lausanne haben mehrere Hundert Medienschaffende einen Sparstopp bei Tamedia und «20 Minuten» gefordert.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕