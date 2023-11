Bei der FDP ist Feuer im Dach. Vor den zweiten Ständeratswahlgängen streiten sich ihre Exponenten öffentlich. Grund ist das Verhältnis zur SVP und die Frage: Wie hoch darf der Preis für den eigenen Machterhalt sein?gegeben. Selten zuvor hat ein Präsident seine Partei derart öffentlich gemassregelt. Burkart sagte Sätze wie: «Wir haben nach wie vor einen gewissen Selbstzerstörungsdrang.» Oder: «Die Stärke der Partei hängt auch von der Loyalität jedes einzelnen Mitglieds ab

.» Ein bisschen Selbstkritik war auch dabei: «Wir sind eine der Parteien mit den rückständigsten Strukturen.» Und die Ohnmacht des obersten Freisinnigen im Land zeigte sich in diesem Satz: «Ich erfahre zum Teil aus der Presse, in welchen Kantonen sich FDP-Ständeratskandidaten zurückziehen.» Nordseite der Dreirosenbrücke soll verglast werden – beerdigtes 10-Millionen-Projekt wird wiederbelebt Die Dreirosenanlage muss während der Bauarbeiten zum Rheintunnel gesperrt werden. Deshalb sucht der Kanton Ersatzflächen auf der anderen Seite der Dreirosenbrücke. Das geht aber nur, wenn die Brücke auch flussabwärts lärmsaniert wird.Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet

:

BERNERZEİTUNG: Wechsel an der FDP-Spitze: Sandra Hess soll die FDP wieder auf Trab bringenNach dem Wahldebakel sucht die Berner FDP einen Ausweg. Sie nominiert Sandra Hess – die bei den Wahlen überraschte – als Parteipräsidentin.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

BZBASEL: Leiden mit den Freisinnigen: Zwischen Machterhalt und EigenständigkeitBei der FDP ist wegen der Ständeratswahlen Feuer im Dach. Die Partei steckt im Dilemma zwischen Machterhalt und Eigenständigkeit.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

NAU_LİVE: A14 bei Root LU: Zwei Verletzte bei AuffahrkollisionAuf der A14 bei Root LU kam es am Donnerstagabend zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

NAU_LİVE: «Arena»: SVP, FDP & Mitte zerreissen grünen BundesratsanspruchIn der «Arena» steht der Bundesratsanspruch der Grünen unter Beschuss. Doch an der Zauberformel will eigentlich nur SVP-Matter festhalten.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Wahlhilfe zur Ständeratswahl in Zürich: Tiana Moser steht der FDP näher als Gregor RutzDer grosse Check vor dem Ständeratsduell: Tiana Moser (GLP) gegen Gregor Rutz (SVP). Welcher anderen Partei sie nahestehen, für wen sie lobbyieren, wem sie ihren Bundeshaus-Badge geben.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SRFNEWS: Angriff auf zweiten FDP-Sitz - Die Grünen wollen in den BundesratDie Grünen wollen trotz Niederlage bei den Wahlen in den Bundesrat. Am Freitag läuft die parteiinterne Bewerbungsfrist ab und bisher hat einzig der Freiburger Nationalrat Gerhard Andrey seine Kandidatur bekanntgegeben.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »