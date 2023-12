Beförderungen ohne Gehaltserhöhung werden zur neuen Normalität

Im Jahr 2023 erhielt fast jeder vierte Arbeitnehmer eine Beförderung, ohne dass damit eine Gehaltserhöhung einherging. Die Vor- und Nachteile von solchen Beförderungen beschreibt Frances Weir in ihrem Artikel auf finews.first. In dieser Rubrik nehmen Autorinnen und Autoren Stellung zu Wirtschafts- und Finanzthemen. Beförderungen ohne Gehaltserhöhungen wurden während der Pandemie populär und haben sich seither für viele Arbeitnehmende zu einer neuen Normalität entwickelt.

Fast jeder vierte Arbeitnehmer, der in diesem Jahr befördert wurde, erhielt einen neuen Titel und zusätzliche Aufgaben, aber keine entsprechende Gehaltserhöhung, wie eine neue Umfrage ergab. Tatsächlich erhielten 37 Prozent der Beschäftigten diese so genannten «trockenen Beförderungen», was einem Anstieg gegenüber 32 Prozent gegenüber dem Jahr 2000 entspricht. Ein Trend, der sich höchstwahrscheinlich fortsetzen wird





finews_ch » / 🏆 25. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bankenbranche im Jahr 2023Das Jahr 2023 war für die Bankenbranche nichts für schwache Nerven. Eine untergehende Schweizer Grossbank, kollabierende Banken in den USA und wackelnde Immobilienportfolios prägten die Schlagzeilen. Viele Bankmanager haben sich in diesem Umfeld aber ganz gut geschlagen, wie der Schweizer Finanzprofessor Teodoro Cocca in seinem Gastbeitrag für finews.ch feststellt.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Aktie von Julius Bär bricht nach Prognose ein - Schwache Kursentwicklung seit Anfang Jahr «berechtigt»Höhere Kreditrückstellungen hinterlassen beim Vermögensverwalter Julius Bär Bremsspuren.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

40-Jahr-Jubiläum des Stadtlaufs: 9047 Rekordläuferinnen und Rekordläufer bringen Basel zum LeuchtenDie Faszination und die Anziehungskraft des Basler Stadtlaufs bleiben ungebrochen – zur 40. Ausgabe werden gleich zwei Rekorde aufgestellt.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Schweizer Landwirtschaft: Gesamtproduktion steigt um 2,0% im Jahr 2023Die ersten Schätzungen für das laufende Jahr beruhen auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung, die das Bundesamt für Statistik (BFS) erarbeitet. Gemäss ersten Schätzungen beläuft sich die Gesamtproduktion der Schweizer Landwirtschaft 2023 auf nahezu 11,9 Milliarden Franken belaufen, das sind 2,0% mehr als 2022. Die Ausgaben für Vorleistungen (Futtermittel, Energie, Dünger, Unterhalt und Reparaturen usw.) betragen 7,4 Milliarden Franken und sind damit 0,8% höher als im Vorjahr.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Hier finden die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattUm die Tage bis Weihnachten so richtig zu zelebrieren, laden uns da und dort winterliche und gemütliche Weihnachtsmärkte ein. Hier haben wir eine grosse Übersicht für euch zusammengestellt.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Algorand Blockchain Academy wird UNDP-Mitarbeitern Blockchain-Wissen vermittelnDie Algorand Blockchain Academy startet im Jahr 2024 und soll die Kapazitäten der UNDP-Mitarbeiter durch Aus- und Weiterbildung in der Blockchain-Technologie und ihren praktischen Anwendungen für eine nachhaltige Entwicklung stärken.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »