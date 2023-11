Bedrohungslage für jüdische Einrichtungen in der Schweiz erhöht sich

Die Bedrohungslage für jüdische Einrichtungen in der Schweiz hat sich in den letzten Wochen erhöht. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel und der darauf folgende Krieg im Gazastreifen haben auch Auswirkungen auf die Schweiz. Seit 2013 besteht die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde im Aargau und steht seither in der Kritik. Der Aargau ist mit seinen Familiengerichten ein Sonderfall in der Deutschschweiz. Die Noten zum 5:2 Sieg gegen Thun.

:

SRFNEWS: Die Grünen müssen über die Bücher, findet die CommunityGerhard Andrey will Bundesrat werden. Der Freiburger Nationalrat ist der erste Grüne, der sich im aktuellen Rennen als Kandidat für einen Sitz in der Landesregierung bewirbt. Andrey will im Dezember einen der beiden FDP-Bundesratssitze angreifen.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: «Die Äpfel geben sich bei uns die Klinke in die Hand»Damit Äpfel das ganze Jahr frisch erhältlich sind, werden sie fachmännisch gelagert. Ein Besuch bei der Tobi Seeobst AG.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: Erbstreit um russisches Milliardenvermögen erreicht die SchweizReiche Russen haben offenbar noch andere Sorgen als nur den Krieg in der Ukraine. Nachdem schon die Scheidung des schwerreichen Ehepaars Burlakov hierzulande hohe Wellen schlug, müssen sich die Schweizer Gerichte nun mit einem nicht minder komplexen Erbschaftsstreit befassen, ...

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: So gesund ist die Schweiz: Bei jungen Frauen ist der Anstieg psychischer Probleme besonders hochWie geht es der Schweiz? Erste Ergebnisse der grössten Gesundheitsbefragung zeigen: eigentlich gut. Und doch beklagen Millionen dauerhafte Gesundheitsprobleme.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

20MİN: Schweiz: 30-jähriger Schweizer tötet seine Frau in Peru – Flucht in die RomandieEin 30-Jähriger, der in der Region Morges aufwuchs, wurde in Peru zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, weil er seine Frau getötet hatte. Nun lebt er in der Romandie.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Wölfe in der Schweiz: Ist es richtig, die Rudel zu dezimieren?Umweltminister Albert Rösti gibt auf Drängen der Landwirtschaft einen grossen Teil der Schweizer Wölfe zum Abschuss frei. Hat er vernünftig entschieden?

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »