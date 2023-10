Beatrice Egli begeistert Fans mit ungeschminktem Video

Beatrice Egli hat auf Instagram ein Video hochgeladen, in dem sich die Schlagersängerin total ungeschminkt. Nun wird die 35-Jährige dafür von ihren Fans gefeiert.Beatrice Egli hat auf Instagram ein Video hochgeladen, in dem sich die Schlagersängerin total ungeschminkt zeigt. Nun wird die 35-Jährige dafür von ihren Fans frenetisch gefeiert.Mehr anzeigen

«Können wir bitte einmal darüber reden, wie unglaublich toll Beatrice Egli auch ohne Schminke aussieht und welche tolle Arbeit sie geleistet hat?»«Wie immer der absolute Wahnsinn», schreibt eine Followerin. Derweil ein anderer Fan notiert: «Wow, Beatrice Egli ist ungeschminkt so hübsch.

Dass sich Beatrice Egli in ihrer Haut auch ungeschminkt wohlfühlt, finden ihre Fans total cool. «Beatrice Egli sieht echt richtig schön aus», kommentiert ein Fan. Eine andere Followerin schreibt: «Sie sieht so toll aus.». Auch sie erhält für ihre Arbeit ganz viel Lob: «Boah Krissi, was für ein schöner Look. Sie sieht richtig schön aus.» Und weiter: «Wie gern würde ich mich auch einmal unter deinen Pinsel schmuggeln. headtopics.com

Sängerin Beatrice Egli ist am Samstag in der ARD-Show «Schlagerboom» aufgetreten. Sie hat mit TV-Host Florian Silbereisen ein Duett in einer engen Telefonkabine gesungen. Damit schüren sie neue Liebesgerüchte.Israel meldet Angriff seiner Bodentruppen im Zentrum des Gazastreifens +++ EU verschärft Ton gegenüber Israel

